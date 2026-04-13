Ο πρωθυπουργός κάνει τον ...Κινέζο!

Μεγάλη σκόνη έχει σηκώσει το γεγονός ότι ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης δήλωνε ότι έχει αποφοιτήσει από δημόσιο Πανεπιστήμιο ενώ είχε απλώς αποφοιτήσει από κέντρο ελεύθερων σπουδών και μάλιστα της ...κακιάς ώρας! Επιπλέον, χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο, όπως προβλέπει ο νόμος ορίστηκε έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης κάτι που ο νόμος ρητώς απαγορεύει, ζημιώνοντας έτσι το ελληνικό δημόσιο.

Ερώτημα-η υπόθεση σέρνεται περίπου μια εβδομάδα τώρα: Τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός στον στενό του συνεργάτη που τον όρισε υφυπουργό Ανάπτυξης να τον ρωτήσει αν ισχύουν όλα αυτά; Ανέθεσε σε κάποιον υφυπουργό από το Μαξίμου να ελέγξει την υπόθεση;

Αν ναι, τον κρατάει ακόμα στη θέση του;

Αν όχι, το νέο σκάνδαλο με το «πτυχίο Λαζαρίδη» τον βαραίνει διπλά και τριπλά!

ΥΓ: Και το κάνει αν και γνωρίζει ότι από το θέμα δεν μπορεί να ξεφύγει- και μάλιστα στο άμεσο μέλλον!

Ε.Σ.