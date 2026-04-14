«Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων;», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, που καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση για το θέμα του πτυχίου - που τελικά δεν έχει - ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του οτι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ. Με άλλα λόγια, πληρωνόταν απο το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια. Ο Πρωθυπουργός της "αριστείας" θα δώσει συγχωροχάρτι για τις "υπηρεσίες" του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα; Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων; Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;