«Ο κ. Λαζαρίδης απειλεί για να δώσει διαπιστευτήρια στον κ. Μητσοτάκη και να γλιτώσει την αποπομπή».

To ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, για τον Μακάριο Λαζαρίδη, αναφέρει:

«Ο υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης, που χωρίς ντροπή ομολόγησε προχθές ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού χωρίς καν τα τυπικά προσόντα και άρα πληρωνόταν από το ελληνικό δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όχι μόνο διατηρείται στη θέση του από τον Πρωθυπουργό της «αριστείας», αλλά έχει το θράσος να απειλεί στο Χ τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη ότι θα κάνει «μαύρη» Ανάσταση.

Σε αυτή την κυβέρνηση της φαυλότητας, της αλαζονείας και της διαφθοράς, απουσιάζει κάθε ίχνος ντροπής. Ο κ. Λαζαρίδης φωνάζει και απειλεί για να δώσει τα διαπιστευτήρια του στον κ. Μητσοτάκη και να γλιτώσει την αποπομπή. Ο Πρωθυπουργός ταυτίζεται πλήρως με τη συμπεριφορά και το πολιτικό ήθος του υφυπουργού του.

Θα μείνει στην κυβέρνηση και τη Δευτέρα, κ. Μητσοτάκη;».