Για εκτόξευση των κερδών των ομίλων κάνει λόγο το ΚΚΕ ενώ δεν παραλείπει να ασχήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

«Τη στιγμή που η ακρίβεια καλπάζει στα τρόφιμα, την ενέργεια, συνολικά στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και που τα γνωστά “pass”, τα οποία στην πράξη επιδοτούν την αύξηση των τιμών, δεν έχουν ακόμα καταβληθεί, την ίδια στιγμή καλπάζει και η τεράστια κερδοφορία των ομίλων, γιατί δεν “χάνουν όλοι” από την κυβερνητική πολιτική και τις συνέπειες της συμμετοχής της χώρας στον πόλεμο» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

Και συνεχίζει: «Για να κερδίσει ο λαός ανάσες ανακούφισης από την ασφυξία της ακρίβειας, αυτό που πρέπει τώρα, ως ελάχιστο, να γίνει είναι να καταργηθεί ο ΕΦΚ στην ενέργεια και ο ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις».