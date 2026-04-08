«Οι παρεμβάσεις έγιναν, γιατί στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε προβληματικός κανονισμός λειτουργίας», τόνισε ο Χ. Μπουκώρος.

Για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Χρήστος Μπουκώρος, τονίζοντας ότι αυτά για τα οποία κατηγορούνται οι βουλευτές αγγίζουν τον πυρήνα των καθηκόντων και της πολιτικής τους δραστηριότητας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ο ίδιος τηλεφώνησε «για ένα ζευγάρι νέων αγροτών που είναι κληρονόμοι ενός κτήματος και έχουν πραγματικά ζώα και όχι εικονικά, σαν αυτούς που κατασπάραξαν τους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτοί για τους οποίους τηλεφώνησα δεν έχουν πραγματική έκταση, εγώ θα παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα, επειδή πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά και όχι τυπικά».

«Παρόμοιο πρόβλημα με αυτό το ζευγάρι είχαν εκείνη την εποχή, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, 1.026 κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα και ρυθμίστηκαν τα προβλήματά τους».

Ο κ. Μπουκώρος πρόσθεσε ότι μια κοινοβουλευτική παρέμβαση μπορεί να απαντηθεί σε τρεις μήνες. «Οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα πρέπει να τρώνε καθημερινά. Άμα περιμένουν την απάντηση μετά από δύο, τρεις μήνες και αν αυτή θα μεταβληθεί σε πολιτική απόφαση, τότε δεν θα μείνει ούτε ένα ζώο ζωντανό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι «οι παρεμβάσεις έγιναν, γιατί στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε προβληματικός κανονισμός λειτουργίας».

Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι είχε καταγγείλει τα σκάνδαλα στον οργανισμό όπου με εικονικές εκτάσεις γης εισέπρατταν εκατομμύρια, «αλλά αυτό δεν το επισημαίνει κανείς». «Είμαι ο μόνος από τους 300 βουλευτές που έκανα συγκεκριμένες καταγγελίες που πήγαν στην Εισαγγελία και απέδωσαν αποτελέσματα και σήμερα βρίσκομαι απολογούμενος», τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

