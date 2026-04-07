Η ανακοίνωση της Θεανώς Φωτίου για την πολιτική κηδεία του γιου της, Βασίλη Ρίζου - Η παράκληση της οικογένειας.

Η Θεανώ Φωτίου με ανάρτησή της γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για την πολιτική κηδεία και την αποτέφρωση του μονάκριβου γιου της Βασίλη, που έφυγε χθες απο τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Όπως σημειώνει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30 μ.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μ.μ. Ο γιος, Δημήτρης Η μητέρα, Θεανώ, Η σύντροφος, Μαρία Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. IBAN: GR9201401420142002001000086».

Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου

Ο εκλιπών Βασίλης Ρίζος υπέστη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανακοπή. Είχε έναν γιο και ήταν πολιτικά δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς. Ήταν αρχιτέκτονας μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με bachelor από το Λονδίνο.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Βασίλη Ρίζου εξέδωσε και η Νέα Αριστερά

«Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμα. Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον σύντροφο Βασίλη Ρίζο

Αποχαιρετούμε με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της.

Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

