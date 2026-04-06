Ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική εξουσία, αλλά έχει δημιουργήσει ένα «γαλάζιο παρακράτος» που πλήττει τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον Φάμελλο, τα πρόσφατα γεγονότα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι «παράπτωμα» ή «ατυχία», αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου.

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά και υποκρισία, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών, τονίζει ότι πολλοί βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ σήμερα ελέγχονται για σκάνδαλα. Σημειώνει ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται άμεση «ανάσα», κάτι που, κατά τον ίδιο, προϋποθέτει την απομάκρυνση Μητσοτάκη και την προκήρυξη εκλογών το συντομότερο δυνατό.

Όπως σημείωσε « Θέλω να ξεκαθαρίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξέρουμε ότι αυτό που είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «παράπτωμα», μια «ατυχία», ένα «λανθασμένο συμβάν». Όχι. Είναι αποτέλεσμα ενός σχεδίου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό περιλαμβάνει δυστυχώς παρεμβάσεις και στη Δικαιοσύνη και επίθεση και στους θεσμούς. Είναι αστείο να μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα λύσει το πρόβλημα με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Γιατί άραγε; Δεν είναι και υπουργοί αλλά και βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ελεγχόμενοι σήμερα για σκάνδαλα; Πώς θα λύσει το πρόβλημα όταν είναι και υπουργοί και βουλευτές;

Αυτό είναι απλή υποκρισία. Το πρόβλημα της διαφθοράς είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι το συνώνυμο ενός βαθύτατου προβλήματος που έχει δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να φύγει το συντομότερο για να ανασάνει η ελληνική κοινωνία. Και όχι με τερτίπια ασυμβίβαστου ή με δικαιολογίες του παρελθόντος. Οι δικογραφίες που έρχονται, που αποδεικνύουν ότι είναι δικογραφίες της ΝΔ, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ποιο είναι το πρόβλημα: Το πρόβλημα είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. Γι’ αυτό και απαιτούνται εκλογές το συντομότερο, για να ανασάνει η πατρίδα μας και να έχουμε ένα κράτος δίκαιο, τίμιο, με διαφάνεια και Δημοκρατία. Αυτό είναι Δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να μην κλέβουν τον ιδρώτα των πολιτών οι γαλάζιες ακρίδες και τα γαλάζια αρπακτικά, γιατί αυτό είναι καθεστώς, είναι παρακράτος, και πρέπει να σταματήσει το συντομότερο.»