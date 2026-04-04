Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε συνέντευξή του.

Στο MEGA News και την εκπομπή «Tonight» με τη δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά, βρέθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της συνέντευξης:

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε πολλούς για πολύ, είναι η ώρα να φύγει, είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς

Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό η κυβέρνηση της διαπλοκής και της διαφθοράς

• Θεωρούμε ότι έχει ξεχειλίσει το ποτήρι. Θεωρούμε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Θεωρούμε ότι η ευθύνη είναι πρώτα απ’ όλα στον πρωθυπουργό. Δεν είναι η πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το ντροπιαστικό πόρισμα το οποίο έβγαλε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την πρώτη υπόθεση από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, που τους έβγαλε όλους λάδι. Και με το που κλείνει αυτό το κεφάλαιο, έρχεται αυτή η δικογραφία. Και ακούμε θα έρθει κι άλλη κι άλλη, κι άλλη...

• Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση διαφθοράς και σκανδάλων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από επτά χρόνια «επιτελικού κράτους». Κάθε εβδομάδα και μια δικογραφία από την Ευρωπαία εισαγγελέα. Τη μία έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ ΙΙ, την άλλη έχουμε τις δηλώσεις του Ντίλιαν, την άλλη έχουμε την υπόθεση των Τεμπών.

• Οι βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι απολογούμενοι, είναι δεκάδες.

• Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Έχει πει ψέματα για όλα. Έχει κοροϊδέψει. Έλεγαν ότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο. Εδώ έχει κοροϊδέψει πολλούς για πολύ.

• Η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται από τον λαό, από την κάλπη. Πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση των ψεμάτων, η οποία αποτυγχάνει και στα ζητήματα της καθημερινότητας. Και πρέπει να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος.

• Εμείς πιστεύουμε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα το οποίο της δίνει ο κανονισμός στο Κοινοβούλιο, δηλαδή της πρότασης δυσπιστίας.

• Πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας από τα προοδευτικά κόμματα. Θα απευθυνθούμε και πρέπει όλοι να πάρουν θέση. Ακούω ένα επιχείρημα το οποίο είναι πάντα το επιχείρημα της συμπολίτευσης. Τώρα το λένε κάποιοι στην αντιπολίτευση ότι συσπειρώνει, λέει, την κυβέρνηση. Μα αυτό το λέει η κυβέρνηση: Σας ευχαριστούμε, μας συσπειρώσατε. Εδώ έχεις μια ευκαιρία, τρεις μέρες στη Βουλή, να πας να ανοίξεις την ατζέντα, να βάλεις τα θέματα. Πού θα κάνεις αντιπολίτευση; Στο twitter, στο facebook και στα σεβαστά πάνελ; Εκεί θα κάνεις μόνο την αντιπολίτευση; Τη Βουλή τι την έχουμε; Εάν ισχύει από την πλευρά τμήματος της αντιπολίτευσης το επιχείρημα ότι η πρόταση δυσπιστίας συσπειρώνει την κυβέρνηση, τότε ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε προτάσεις δυσπιστίας.

• Υπάρχει πιο κραυγαλέα στιγμή, που πρέπει να προκαλέσει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση στη Βουλή σε πολιτική μονομαχία και να ζητήσει να φύγει;

• Ακόμα και στο ενδεχόμενο που η κυβέρνηση αθροίσει τους βουλευτές που της έδωσαν εμπιστοσύνη στην προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας, γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα συνοχής. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα εσωτερικά παραταξιακά πυρά, τα οποία δεν είναι άνευ σημασίας, από τον κ. Σαμαρά. Αλλά αναφέρομαι σε μία κατάσταση, που όπως ομολόγησε και ο κ. Συρίγος, δεν είναι μια καλή συγκυρία για αυτούς. Όταν λοιπόν έχεις μία τέτοια κατάσταση, χρειάζεται φουλ επίθεση ο κ. Μητσοτάκης.

• Είχαμε προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα του κράτους δικαίου. Κάποιο πουλάκι -λέω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος- του σφύριξε από την αρχή της εβδομάδας ότι θα έρθει η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανέβαλε για τις 17 του μηνός. Δεν μας δίνει σε εμάς, στην προοδευτική αντιπολίτευση, ένα σήμα ότι αυτό που προσπαθεί να αποφύγει ο Μητσοτάκης, εμείς δεν πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα να το κάνει;

• Σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία η Βουλή είναι ο χώρος που γίνεται η συζήτηση και που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών και των κομμάτων και των μίντια και όλων για τρεις μέρες για να συζητήσουμε μια τέτοια περίπτωση, η οποία είναι σκοτεινή. Και γιατί είναι σκοτεινή; Γιατί και κάποιοι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη του εισηγούνται να πάει τώρα σε εκλογές, επειδή η κατάσταση θα γίνει χειρότερη.

Για τις υποκλοπές

• Νομίζω ότι προσβάλλει τη νοημοσύνη μας να έρχεται και να λέει η κυβέρνηση ότι τέσσερις ιδιώτες ξύπνησαν ένα πρωί και ξεκίνησαν να παρακολουθούν τις σκληρές διαδρομές χρήματος και εξουσίας -υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, τους άντρες τους και τις γυναίκες τους- από μόνοι τους. Δηλαδή μπορεί να έχουμε διαφορές πολιτικές, ιδεολογικές, αξιακές, αλλά βλάκες δεν είμαστε. Εδώ είναι από πίσω όλο το παιχνίδι του χρήματος και της εξουσίας.

• Ο κ. Μητσοτάκης με το Predator όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, ήλεγξε και παρακολουθούσε τους αρμούς της εξουσίας στη χώρα. Όταν παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ μπαίνουν και ζητήματα κατασκοπίας. Και αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα εξετάσει η ελληνική Δικαιοσύνη.

• Να μη θεωρεί κανείς ότι μπορεί να ξεφύγει από αυτά. Γιατί; Γιατί, πρώτον, το 1/3 των παρακολουθούμενων του Predator με την ΕΥΠ είναι χιαστί. Με το που σταματούσε το ένα, έμπαινε το άλλο. Αυτά είναι τυχαία;

• Αυτοκίνητα της εταιρείας του Ντίλιαν, του καταδικασμένου, έμπαιναν κι έβγαιναν, με βάση τα πρωτόκολλα εισόδου και εξόδου, στον μυστικό χώρο της ΕΥΠ.

• Ο άνθρωπος ο οποίος πήγε να αγοράσει την κάρτα του τηλεφώνου, την αγόρασε από μηχάνημα στην περιοχή που ήταν εκεί δίπλα. Αργά ή γρήγορα τα πράγματα έρχονται στην επιφάνεια.

Για τη συνέντευξη του Αλ. Τσίπρα

• Θεωρώ αυτονόητο ότι στον χώρο τον δικό μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Η πολιτική για τον προοδευτικό χώρο, για την Αριστερά, είναι μια υπόθεση ανιδιοτελούς προσφοράς. Άρα το θεωρώ και αυτονόητο αλλά και σωστό το γεγονός ότι το υπογραμμίζει ο Αλ. Τσίπρας.

• Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νομίζω ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλους όσοι βλέπουμε ως μόνη προϋπόθεση -και αυτή πρέπει να είναι η μόνη προϋπόθεση- να φτιαχτεί κάτι μεγάλο και ισχυρό που να μπορέσει να διεκδικήσει την κυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέμε ότι είναι ανίκανη, ότι είναι διεφθαρμένη κλπ. Για όλα αυτά πρέπει να βρει αντίπαλο για να μπορέσει να χάσει.

• Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε, κατά, πρώτον, ότι οι αξίες μας είναι στην Αριστερά. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Βεβαίως απευθύνεται σε όλο τον προοδευτικό χώρο, αλλά ποιες αξίες μας κινητοποιούν; Δεύτερον, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, χωρίς όρους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και γκρεμίζει και κάποια στερεότυπα τα οποία είχαν δημιουργηθεί, σωστά ή λάθος, το τελευταίο εξάμηνο. Τρίτον, διάλογο με όλους εκτός από αυτούς οι οποίοι με υβρίζουν και αναζητούν τα πέντε λεπτά της δημοσιότητας. Σέβομαι τα κόμματα και την αυτοτέλειά τους, τη διαδρομή τους, δεν τίθεται ζήτημα να διαλυθούμε.

• Νομίζω λοιπόν ότι αρχίζει και ωριμάζει η ιδέα ενός διαλόγου, που όλοι θα προσέλθουν με τις θέσεις τους, με τις προτάσεις τους, με τις ιδέες τους και θα αναζητήσουμε τον κοινό τόπο και την κοινή λύση.

• Εμείς έχουμε τις θέσεις μας. Εγώ τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφές ότι προσανατολίζεται να ιδρύσει τον φορέα του προς τον Σεπτέμβρη. Εάν πάμε σε εκλογικό αιφνιδιασμό, εκτιμώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν χρονικά πολύ πιο γρήγορα και αποφασιστικά.