Ο φάκελος έχει τίτλο «Αίτηση άρσης ασυλίας βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατ άρθρο 62 του Συντάγματος» στο οποίο αποκαλύπτονται όλες οι υποθέσεις, όπως τις έχει καταγράψει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε 127 σελίδες αποκαλύπτεται το μέγεθος του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρωταγωνιστές γαλάζια στελέχη. Σε αυτό το έγγραφο στηρίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία το αίτημα άρσης ασυλίας των 11 πολιτικών προσώπων, από τη Νέα Δημοκρατία.

Σε αυτό το έγγραφο υπάρχουν οι περπτώσεις της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα του κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, ενώ απευθείας συνομιλίες υπάρχουν για τους Κ. Σκρέκα, Χρ. Μπουκώρο, Μ. Σενετάκη, Κ. Παπακώστα, Θ. Λεονταρίδη.

Συνεργάτες εμπλέκουν τους Κ. Τσιάρα, Γ. Κεφαλογιάννη.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το διαβιβαστικό η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας κυρίως για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απάτη, σε ζημία των συμφερόντων της Ε.Ε αλλά και σε ψευδή βεβαίωση ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη χορήγηση από τη Βουλή των Ελλήνων άδειας άσκησης ποινικής δίωξης για τις τιμωρούμενες σε βαθμό κακουργήματος πράξεις: 1) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α’, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 2-1 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Αικατερίνης ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου και Κωνσταντίνου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα, 2) της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή , εις βάρος της Αικατερίνης ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου και 3) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση εις βάρος της Αικατερίνης ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου, καθώς και για τις τιμωρούμενες σε βαθμό πλημμελήματος πράξεις: 4) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ του Αντωνίου, Κωνσταντίνου ΤΣΙΑΡΑ του Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου ΣΚΡΕΚΑ του Θεοδώρου, Ιωάννη ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Αχιλλέα, Δημητρίου ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Χρυσοστόμου, Βασιλείου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Νικολάου, Μαξίμου ΣΕΝΕΤΑΚΗ του Γεωργίου, Χρήστου ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ του Γεωργίου και Θεόφιλου ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ του Χρήστου, ώστε να ενεργήσουμε, εκτός των άλλων, και ανακριτικές πράξεις που θίγουν τα πρόσωπα των ανωτέρω βουλευτών [π.χ. κλήτευση για παροχή εξηγήσεων].

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Κανονισμού EPPO, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας δύναται να ζητήσει την άρση της ασυλίας προσώπου που απολαύει προνομίων ή ασυλιών κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον η ασυλία ή το προνόμιο αυτό συνιστά εμπόδιο στη διενέργεια συγκεκριμένης έρευνας:

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο για τους ακόλουθους εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου: 1) Αικατερίνη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου, βουλευτή Τρικάλων από το έτος 2019 μέχρι σήμερα, 2) Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα, βουλευτή Σερρών από το 2015 μέχρι σήμερα, 3) Ιωάννη ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Αχιλλέα, βουλευτή Ρεθύμνου από το έτος 2012 μέχρι σήμερα, 4) Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ του Αντωνίου, βουλευτή Χίου από το 2015 μέχρι σήμερα, 5) Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ του Αλεξάνδρου, βουλευτή Καρδίτσας από το 2004 μέχρι και σήμερα, 6) Κωνσταντίνο ΣΚΡΕΚΑ του Θεοδώρου, βουλευτή Τρικάλων από το 2012 μέχρι σήμερα, 7) Δημήτριο ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ του Χρυσοστόμου, βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης από το 2019 μέχρι και σήμερα, 8) Μάξιμο ΣΕΝΕΤΑΚΗ του Γεωργίου, βουλευτή Ηρακλείου Κρήτης από το έτος 2019 μέχρι σήμερα, 9) Βασίλειο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Νικολάου, βουλευτή Πέλλας από το 2019 μέχρι σήμερα, 10) Χρήστο ΜΠΟΥΚΟΡΟ του Γεωργίου, βουλευτή Μαγνησίας από το 2015 μέχρι σήμερα και 11) Θεόφιλο ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ του Χρήστου, βουλευτή Σερρών από το 2019 μέχρι σήμερα, είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόοδος της έρευνας.