Την άρση ασυλίας 11 βουλευτών ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία από τη Βουλή με την νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο.

Μεταξύ των βουλευτών είναι και ο Χρήστος Μπουκώρος, για τον οποίο στο υλικό της δικογραφίας υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτές περιλαμβάνονται αναφορές σε παραγωγό που ανέμενε επιδότηση ύψους 25.000 ευρώ, αλλά, όπως επισημαίνεται, «δεν πήρε ούτε 1 ευρώ», με τον βουλευτή να μεταφέρει ότι «είναι στα κάγκελα και απειλεί να με πυροβολήσει».

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο βουλευτής εγκαλείται ότι έπεισε τον Μελά να κάνει δεκτή την ένσταση ως μη όφειλε.

Τι λέει ο βουλευτής

Ο βουλευτής σε επικοινωνία που είχαμε, μας αναφέρει πως η περίπτωση αφορά ένα ζευγάρι νέων αγροτών το οποίο αποκλείστηκε από τις πληρωμές το 2021, ενώ ελάμβανε νομίμως ενισχύσεις από το 2017 με τετραετές συμβόλαιο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο λόγος όπως λέει ο ίδιος, είναι «ότι ενώ μέχρι το 2020 οι ενδιαφερόμενοι δήλωναν για τις ενισχύσεις νόμιμο οικογενειακό βοσκότοπο με συμβόλαια από το 1900 δηλωμένο στην εφορία για τον οποίο πλήρωναν ΕΝΦΙΑ, λόγω του θανάτου του παππού της οικογένειας το ζευγάρι αποφάσισε να μην δηλώσει ενοικιαστήριο από πεθαμένο».

Όπως σημειώνει, «απευθύθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας τεχνική λύση κάνοντας εγκαίρως το αίτημα την άνοιξη του 2021. Η τεχνική λύση δίνεται στον παραγωγό λίγο πριν πληρωθεί και όχι όταν υποβάλλει την αίτηση. Τέλη Οκτωβρίου είδαν ότι δεν πληρώθηκαν γιατί ο κ. Λιβανός έβγαλε ΚΥΑ που λέει ότι ''όσοι είχαν ιδιωτικό βοσκότοπο νοικιασμένο και πέρασαν σε τεχνική λύση αποκλείονται''. Και αυτό πέντε μέρες πριν τις πληρωμές. Μια ΚΥΑ που πετάει απ' έξω κανονικούς παραγωγούς με ζώα και βάζει στο παιχνίδι βοσκοτόπους χωρίς ζώα».

Εν συνεχεία όπως λέει ο ίδιος, «έκανε ένσταση ο άνθρωπος και λέει “εγώ είμαι νέος και με αφήνετε απλήρωτο‘ και εκεί παίρνω τηλέφωνο τον Μελά και λέω ''είναι δυνατόν να κλωτσάμε νέους ανθρώπους;''. 11 μήνες βγήκε η ΚΥΑ Γεωργαντά που λέει τα ακριβώς αντίθετα. Καταργεί την προηγούμενη ΚΥΑ και λέει όσοι έχουν ζώα, παίρνουν κανονικά τις πληρωμές τους. Και πληρώνεται κανονικά ο παραγωγός».

Ο Χρήστος Μπουκώρος για την συγκεκριμένη υπόθεση δηλώνει στο Dnews: « Είμαι περήφανος για την παρέμβαση. Δεν θα παρέμβει ο τοπικός βουλευτής για ένα νέο ζευγάρι αγροτών που το κράτος τον ξεριζώνει με μια αδικαιολόγητη ΚΥΑ;».

Όπως τονίζει ο ίδιος «το ίδιο αίτημα ζητάει και άλλος βουλευτής που είναι στην δικογραφία και ακόμα ένας που δεν αναφέρεται σε αυτή».

Επίσης, ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος έκανε την εξής δήλωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προκειμένου να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις από τη δημοσιοποίηση επιλεκτικών και αποσπασματικών προφορικών συνομιλιών και έχοντας λάβει γνώση της δικογραφίας σήμερα τα ξημερώματα, δηλώνω τα εξής:

Η επικοινωνία μου με τον τότε (2021) πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονταν με το ηθικό, δίκαιο και αποδεδειγμένα από προγενέστερους και μεταγενέστερους ελέγχους, νόμιμο αίτημα νεαρού ζευγαριού, το οποίο ξαφνικά και αδικαιολόγητα το 2021 και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση βρέθηκε εκτός πληρωμών με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ζήτημα επιβίωσης.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι πληρώθηκε νομίμως το 2017, 2018, 2019, 2020 και συνεχίζει να πληρώνεται νόμιμα και αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, για ακριβώς τον ίδιο αριθμό ζώων και ενώ έχει ελεγχθεί πολλάκις χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως αρνητικό εύρημα στο σύνολο των ελέγχων.

Πιστεύω βαθύτατα ότι υπάγεται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή η μεταφορά δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των πολιτών προς την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων.

Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στους παραγωγούς που είναι αναγκασμένοι να επιβιώνουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ιδιαιτέρως στους νεαρούς αγρότες και κτηνοτρόφους που πλέον είναι ελάχιστοι στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτό είναι καθήκον μου προς τους πολίτες και την πατρίδα.

Με τη συνείδηση μου καθαρή και το κεφάλι ψηλά συνεχίζω την προσπάθεια για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας.

ΥΓ: Υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα της συνομιλίας που για ανεξήγητους λόγους δεν δημοσιοποιούνται και τεκμηριώνουν το θεμιτό των προθέσεων μου. ΟΨΟΜΕΘΑ».