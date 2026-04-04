Νέες μεθοδεύσεις από Μαξίμου.

Πληθαίνουν οι φήμες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους βουλευτές που κατηγορούνται για κακουργήματα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσουν ότι δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές στις επόμενες εκλογές.

Απίστευτο! Ο ίδιος έχει κάθε δικαίωμα να μην τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Συνεπώς δεν πρόκειται παρά για κίνηση εντυπωσιασμού.

Ο λόγος βέβαια γίνεται για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και την Κατερίνα Παπακώστα, τη βουλευτή Τρικάλων.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δεν θα έπρεπε να ήταν υποψήφιος αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών-αδίκησε τον εαυτό του με την μη παραίτησή του τότε από τη βουλευτική του έδρα και την εκ νέου υποψηφιότητά του στις εκλογές. Υποψηφιότητα που φέρεται να έγινε με τη μεγάλη πίεση του πατέρα του Αχιλλέα Καραμανλή, κάτι που αποδεικνύεται μεγάλο λάθος.

Για την Κατερίνα Παπακώστα δεν γράφουμε τίποτε άλλο. Ισχύει η φράση του Γεωργίου Παπανδρέου: «Ποιος το είπε αυτό; Εσύ; Δεν έχει καμιά σημασία»!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.