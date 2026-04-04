«Φωτιά» είναι το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιεχόμενο του εγγράφου αναφέρει πως η βουλευτής φέρεται να προχώρησε σε επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπόδικο Δημήτρη Μελλά, επιδιώκοντας τη «διευθέτηση» υπόθεσης που αφορούσε παραγωγό με σοβαρές ενδείξεις απάτης.

Οι επικοινωνίες, όπως περιγράφονται, περιλάμβαναν τηλεφωνικές κλήσεις και γραπτά μηνύματα, με επίμονες προτροπές και πίεση για ευνοϊκή αντιμετώπιση.

Παρέμβαση με γνώση της παρανομίας

Το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο, κατά το πόρισμα, είναι ότι η βουλευτής φέρεται να γνώριζε τον παράνομο χαρακτήρα της υπόθεσης. Ενδεικτικές φράσεις που αποδίδονται στην ίδια, όπως «θα εκτεθούμε» και «πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε», αξιολογούνται ως ενδείξεις επίγνωσης του κινδύνου αποκάλυψης, αλλά και πρόθεσης συγκάλυψης.

Οι ενέργειές της εκτιμάται ότι επηρέασαν τη βούληση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγώντας σε αποφάσεις που φέρονται να ζημίωσαν τα συμφέροντα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος για πιθανή εμπλοκή σε πράξη απιστίας σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, το πόρισμα αναφέρει για την βουλευτή τα εξής: «Στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, την 24/08/2021, 27/09/2021 και την 08/10/2021, η Αικατερίνη ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου, βουλευτής Τρικάλων από το έτος 2019 μέχρι και σήμερα, με περισσότερες πράξεις οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προέβη στην ως άνω υπό στοιχείο (1) (Α) αναφερόμενη επικοινωνία, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων, με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ (φυσικό αυτουργό), προκαλώντας σε αυτόν με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις εκμεταλλευόμενη την πολιτική και θεσμική της ιδιότητα («θέλετε να σας υπενθυμίσω», «θα εκτεθούμε», πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε»), την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος την οποία εκείνος φέρεται ότι διέπραξε, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί του επηρεάζοντας τη βούλησή του προς την κατεύθυνση τέλεσης της επιζήμιας αξιόποινης πράξεως (ΑΠ 9/2023, 1198/2023, 836/2023), τελώντας σε γνώση και αποδεχόμενη την τέλεση αυτής. Η ως άνω βουλευτής γνώριζε τον παράνομο και δόλιο χαρακτήρα του αιτήματός της, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο από την παραδοχή της ότι υφίσταται κίνδυνος αποκάλυψης («θα εκτεθούμε»)...».

Η υπόθεση του κτηνοτρόφου

Σύμφωνα με τα στοιχεία, παραγωγός φέρεται να δήλωσε ψευδή και υπερβολικό αριθμό ζώων, με στόχο να εξασφαλίσει μεγαλύτερες εκτάσεις βοσκοτόπων και αυξημένες επιδοτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα. Μάλιστα, μέρος των ζώων αυτών εμφανίζεται ως ανύπαρκτο, ενώ στη συνέχεια δηλώθηκε εικονικά ως «σφαγμένο» ή διαγεγραμμένο, ώστε να καλυφθεί η παρατυπία.

Η πρακτική αυτή χαρακτηρίζεται ως δημιουργία «τεχνητών συνθηκών», κάτι που απαγορεύεται ρητά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, βάσει των κανονισμών και των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέπεται ο πλήρης μηδενισμός της αίτησης και η μη καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το έγγραφο, η προβλεπόμενη διαδικασία δεν εφαρμόστηκε. Αντίθετα, ο συγκεκριμένος παραγωγός παρέμεινε ενεργός στο σύστημα και συνέχισε να λαμβάνει κανονικά επιδοτήσεις για τα επόμενα έτη.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε για την περίοδο 2021–2024 ανέρχεται σε 142.249,81 ευρώ.

Η Κατερίνα Παπακώστα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να επικοινώνησε επανειλημμένα με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ασκώντας πιέσεις για τη διευθέτηση της υπόθεσης. Το έγγραφο κάνει λόγο για ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, ενώ σημειώνεται ότι η εμπλεκόμενη πολιτικός φέρεται να είχε γνώση του παράνομου χαρακτήρα της υπόθεσης.