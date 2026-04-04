Υποστηρίζει πως είναι αθώος, λέγοντας πως θα αποδείξει την αθωότητά του όπου κληθεί. Δεν παραιτείται από βουλευτής. Τι λένε οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.

Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής.

«Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής» δήλωσε επίσης, υποστηρίζοντας πως είναι αθώος και λέγοντας πως θα αποδείξει την αθωότητά του όπου κληθεί.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Τι αναφέρει το πόρισμα για τον πρώην υπουργό Μεταφορών

Στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έχει μπει ο Κώστας Καραμανλής, για τον οποίο ζητείται με την νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε στη Βουλή η άρση ασυλίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα δεν υπάρχει απευθείας συνομιλία του. Η αναφορά στο πρόσωπό του γίνεται στο πλαίσιο συνομιλίας του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, με συνεργάτη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο εκείνη, Σπήλιο Λιβανό.

Κατά τις ίδιες πλήροφορίες σε καταγεγραμμένη συνομιλία συνεργάτης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να δηλώνει πως «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε», μεταφέροντας- κατά το πόρισμα- σαφή πολιτική κατεύθυνση για τη διευθέτηση της υπόθεσης.Η αναφορά αυτή εντάσσεται σε συζητήσεις που αφορούν συγκεκριμένο παραγωγό, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει ανύπαρκτα ζώα για την είσπραξη ενισχύσεων. Παρά το γεγονός ότι τέτοιες περιπτώσεις, βάσει κανονισμών, οδηγούν σε πλήρη απόρριψη, στο εσωτερικό των υπηρεσιών φαίνεται να αναζητείται τρόπος ώστε η υπόθεση να «περάσει».

Στις ίδιες συνομιλίες καταγράφεται πίεση προς τη διοίκηση να δοθεί το απαραίτητο «πράσινο φως», με χαρακτηριστικές εκφράσεις όπως «παίρνεις το οκ. Μπορείς να το φτιάξεις του ανθρώπου;». Το πόρισμα περιγράφει διαδικασία αναζήτησης διοικητικής λύσης, μέσω ιεραρχικής προσφυγής στον υπουργό και ενδεχόμενης αποδοχής της, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τα ευρήματα.

Στο πόρισμα αναφέρει συγκεκριμένα: Στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τις 11/11/2021, ο Βουλευτής Σερρών Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ του Αχιλλέα, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τους συνεργάτες του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον διαχειριστή του ΚΥΔ, με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλους την απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη που διέπραξαν.

Ειδικότερα, οι Π.Α. και Ν.Κ., ενεργώντας στο πλαίσιο του εγκληματικού σχεδιασμού τους με τον βουλευτή Σερρών Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ και τον Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του τότε Υπουργού ΥΠΑΑΤ Ν.Κ., αλλά και τον διαχειριστή του ως άνω ΚΥΔ Α.Μ., πραγματοποίησαν τις ως άνω υπό στοιχείο (2) (Α) αναφερόμενες επικοινωνίες, προκαλώντας στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ και Α.Β. (φυσικούς αυτουργούς), με συνεχείς οχλήσεις, πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, την απόφαση να τελέσουν την αξιόποινη πράξη της απιστίας την οποία εκείνοι διέπραξαν, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα υπό στοιχείο (2) (Α) του παρόντος, έχοντας προσωπική επικοινωνία μαζί τους επηρεάζοντας την βούλησή τους προς την κατεύθυνση τέλεσης της επίμαχης αξιόποινης πράξης [ΑΠ 9/2023], τελώντας εν γνώσει και αποδεχόμενοι την τέλεση αυτής.Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι τριάντα επτά (37) παραγωγοί-πελάτες του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενταγμένοι στο Μέτρο 11 (Βιολογική Κτηνοτροφία) για το έτος 2020, είχαν απορριφθεί νομίμως από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ (Εύρημα 100011) λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των συμβάσεών τους με Γεωπόνο Σύμβουλο (καθυστέρηση >25 ημερών), και παρότι οι μετέπειτα ενδικοφανείς προσφυγές τους είχαν απορριφθεί νομίμως από την αρμόδια ελεγκτική επιτροπή την 20/05/2021, διότι δεν υφίστατο κανένα πραγματικό δικαιολογητικό «Ανωτέρας Βίας», η νομιμότητα αυτή ανετράπη.Προκειμένου να παρακαμφθεί η ορθή διαχειριστική απόρριψη και να εκταμιευθούν τα κοινοτικά κονδύλια, ο διαχειριστής του ως άνω ΚΥΔ κινητοποίησε τον εξωθεσμικό και πολιτικό μηχανισμό. Ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τον βουλευτή Σερρών Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα και τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ Π.Α. ΝΚ. και Ν.Κ., εκμεταλλεύτηκαν την πολιτική τους επιρροή για να προκαλέσουν στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ την απόφαση να καταστρατηγήσει τους κανόνες.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από σχετική σύσκεψη στο Υπουργείο, τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ διεμήνυσαν επιτακτικά προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο ΜΕΛΑ την εξωθεσμική εντολή εκταμίευσης. Ο συνεργάτης του Υπουργού Ν.Κ., επικοινωνώντας απευθείας με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του μετέφερε το τελικό «πράσινο φως» εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για την ικανοποίηση του αιτήματος του βουλευτή Σερρών Κωνσταντίνου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, αναφέροντάς του χαρακτηριστικά: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα... βεβαίως, το ζητάει ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, θα το κάνουμε».Σε εκτέλεση αυτής της απόφασης, η συνεργάτιδα του Γραφείου Υπουργού Σ.Σ., δρώντας καθ' υπαγόρευση της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, και δη της υπαλλήλου Αριστέας ΒΟΛΙΤΑΚΗ, συνέταξε προσχηματικά ένα νομιμοφανές, ψευδές έγγραφο έγκρισης («ένα κειμενάκι»), με το οποίο βαφτίζονταν αυθαίρετα οι τριάντα επτά (37) εκπρόθεσμες υποβολές ως δήθεν περιπτώσεις «ανωτέρας βίας», δίχως τον παραμικρό έλεγχο ιατρικών ή άλλων στοιχείων. Παράλληλα, ο ίδιος ο διαχειριστής του ΚΥΔ Αάσκησε άμεση, φορτική και ψυχολογική πίεση απευθείας στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτριο ΜΕΛΑ, λέγοντάς του: «Δημήτρη, σε παρακαλώ κάν' το μου αυτό γιατί θα τρελαθώ δεν μπορώ. Έχει ένα χρόνο που με έχει φάει... θα σκάσω».