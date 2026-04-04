Στις ίδιες συνομιλίες καταγράφεται πίεση προς τη διοίκηση να δοθεί το απαραίτητο «πράσινο φως», με χαρακτηριστικές εκφράσεις.

Στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έχει μπει ο Κώστας Καραμανλής, για τον οποίο ζητείται με την νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε στη Βουλή η άρση ασυλίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα δεν υπάρχει απευθείας συνομιλία του. Η αναφορά στο πρόσωπό του γίνεται στο πλαίσιο συνομιλίας του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, με συνεργάτη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο εκείνη, Σπήλιο Λιβανό.

Κατά τις ίδιες πλήροφορίες σε καταγεγραμμένη συνομιλία συνεργάτης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να δηλώνει πως «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε», μεταφέροντας –κατά το πόρισμα– σαφή πολιτική κατεύθυνση για τη διευθέτηση της υπόθεσης.Η αναφορά αυτή εντάσσεται σε συζητήσεις που αφορούν συγκεκριμένο παραγωγό, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει ανύπαρκτα ζώα για την είσπραξη ενισχύσεων. Παρά το γεγονός ότι τέτοιες περιπτώσεις, βάσει κανονισμών, οδηγούν σε πλήρη απόρριψη, στο εσωτερικό των υπηρεσιών φαίνεται να αναζητείται τρόπος ώστε η υπόθεση να «περάσει».

Στις ίδιες συνομιλίες καταγράφεται πίεση προς τη διοίκηση να δοθεί το απαραίτητο «πράσινο φως», με χαρακτηριστικές εκφράσεις όπως «παίρνεις το οκ. Μπορείς να το φτιάξεις του ανθρώπου;».

Το πόρισμα περιγράφει διαδικασία αναζήτησης διοικητικής λύσης, μέσω ιεραρχικής προσφυγής στον υπουργό και ενδεχόμενης αποδοχής της, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τα ευρήματα.

Παράλληλα, φαίνεται με βάση το έγγραφο ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν πως πρόκειται για δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους. Ειδικότερα όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η πορισματική έκθεση αναφέρεται στη συγκεκριμένη επικοινωνία στην οποία ο συνεργάτης αναφέρει στον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «…αυτή η υπόθεση του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ… που ενδιαφέρεται ο… που είναι τριάντα επτά (37) άτομα, με έναν εξ με τα βιολογικά [εννοώντας τον Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του Αχιλλέα, βουλευτή Σερρών από το 2015 μέχρι σήμερα]. Ο Δημήτριος ΜΕΛΑΣ του λέει πως αφορά τον «ΜΠΑΛΑΦΑ» και ο Π.Α. συμφωνεί. Ο Π.Α. εν συνεχεία ρωτά: ''Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;''».

Σε άλλο σημείο του πορίσματος περιγράφεται πως ο συνεργάτης αναφέρει στον Δημήτρη Μελά: ««Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερα το θέμα… Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, θα το κάνουμε».