Τι είπε για την κυβέρνηση και τα σκάνδαλα, για τη Νέα Αριστερά αλλά και για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να παραμένει στην εξουσία, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Μιλώντας στο Mega, είπε:

Για την κυβέρνηση και τα σκάνδαλα:

«Είναι μια κυβέρνηση η οποία κυριολεκτικά λειτουργεί απέναντι στο κράτος ως κράτος λάφυρο. Αυτή είναι η έννοια του επιτελικού κράτους, όπως την καθιέρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση είναι βαθιά μπλεγμένη στην διαφθορά, την οποία η ίδια παράγει. Μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή καταρρέει μέσα στη δυσωδία που αναδύουν τα σκάνδαλα που έχει δημιουργήσει από μόνη της. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παραμείνει άλλο κυβέρνηση υπό αυτές τις συνθήκες, με μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχει πλέον δεκάδες βουλευτές εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που φιγουράρουν στις δικογραφίες που απασχολούν τη Δικαιοσύνη και έχουν φτάσει στη Βουλή.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο αγροτικός κόσμος έχει πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα επιβίωσης, όπως είδαμε και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Είχα την ευκαιρία και εγώ και πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς να μιλήσουμε με τους αγρότες και να ακούσουμε την πραγματική τους αγωνία. Δεν ήταν μόνο οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Αγωνιούσαν για το κόστος παραγωγής, τα λιπάσματα, τα καύσιμα, με τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους που είναι πολύ χαμηλές αλλά φτάνουν στο ράφι τους καταναλωτή πολύ ακριβά εξαιτίας των μεσαζόντων. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που τους απασχολούν. Παρακολουθούν οι αγρότες, αυτό το πάρτι που γίνεται με τις επιδοτήσεις, και αυτό πραγματικά ρίχνει αλάτι σε αυτή την πληγή που βιώνουν

Το ζήτημα του κράτους δικαίου είναι γενικότερο, Το κράτος δικαίου τι είναι; Είναι το όριο που βάζει το Σύνταγμα στην εξουσία, και όταν δεν υπάρχει αυτό το όριο η εξουσία λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Δεν είναι προφανώς μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε και ένα κολοσσιαίο σκάνδαλο, το μεγαλύτερο από τη μεταπολίτευση και μετά. Το σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπάρχει μια ευθεία σύνδεση μέσω των αρμοδιοτήτων που έχει κατανείμει το ΦΕΚ για την συγκρότηση του επιτελικού κράτους που δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό γραφείο έχει την ευθύνη για την λειτουργία και την εποπτεία της ΕΥΠ. Οταν η ΕΥΠ εμπλέκεται σε μια τέτοια νοσηρή υπόθεση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πρέπει να ελεγχθεί. Και προφανώς μέσα στο πλαίσιο αυτού του σκανδάλου πρέπει να δούμε και την διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα που ενδεχομένως να αφορούν και την κατασκοπεία».

Για τη Νέα Αριστερά:

Στη Νέα Αριστερά κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή, η οποία αποσκοπεί στη συγκρότηση μίας διακριτής πολιτικής ταυτότητας. Είναι κρίσιμο να υπάρχει μια πολιτική δύναμη της Αριστεράς, μαχητική, ριζοσπαστική, αλλά ταυτόχρονα και με προγραμματικό λόγο στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κυριαρχεί ο παραλογισμός της ακρίβειας, του πολέμου και της κλιματικής κρίσης. Απέναντι σε όλο αυτό τον παραλογισμό, η Αριστερά είναι η δύναμη του ορθού λόγου. Η Νέα Αριστερά με το πρόγραμμά της και το καθαρό πολιτικό της στίγμα απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος.

Για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα:

«Θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτής της συζήτησης είναι ότι αντί να ανοίγεται μπροστά, αντί να συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας του 2026 και την ανάγκη να απαντήσουμε στην ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και το θεμελιώδες ζήτημα του πολέμου, αναλωνόμαστε σε μια συζήτηση για το 2015. Αυτό είναι παραλυτικό απέναντι στις σημερινές προκλήσεις και βούτυρο στο ψωμί του Κ. Μητσοτάκη, που τον βοηθάει τώρα που είναι υπό πίεση. Ξέρετε την προσωπική μου πορεία, έφυγα το 2015, αλλά επέλεξα συνειδητά να μπω στη Νέα Αριστερά και να συνεργαστώ και να συνυπάρξω με ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαφορετική πολιτική πορεία. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να υπερβούμε σήμερα, τους παλιούς διαχωρισμούς και να εστιάσουμε στην ανάγκη να μιλήσουμε καθαρά για το 2026.

Θεωρώ ότι έχει σημασία να αποσαφηνίσει το πολιτικό του στίγμα. Για μένα, ακούγοντάς την συνέντευξή του αντιλαμβάνομαι ότι διαρκώς αλλάζει στην ουσία στόχευση ακροατηρίου. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί στην πραγματικότητα χάνεται το κέντρο βάρους, αυτό που έχει πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως το 2023 αλλά και γενικότερα η Αριστερά τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης κέντρου βάρους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πείσει όλο τον κόσμο και να ακουστεί ευχάριστα στα αυτιά των περισσοτέρων, έχασε την στόχευση της, έχασε την δυνατότητά της να πείθει, να κινητοποιεί και να εμπνέει. Αυτό στοχεύουμε να αντιστρέψουμε ως Νέα Αριστερά και θέλουμε πραγματικά να καλέσουμε τους πολίτες που αγωνιούν για το αύριο αυτού του τόπου να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα μας».