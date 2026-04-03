Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο τον ανασχηματισμό, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές προσώπων δεν αποτελούν νέα αρχή, αλλά επικοινωνιακή κίνηση για τη διάσωση ενός παραπαίοντος Επιτελικού Κράτους.

Όπως σημειώνεται, «Η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά, ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δεν συνιστά "νέα αρχή", αλλά μια απεγνωσμένη απόπειρα επικοινωνιακής διάσωσης του παραπαίοντος Επιτελικού Κράτους, μπροστά σε ένα τεράστιο γαλάζιο σκάνδαλο, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παίρνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. Η τοποθέτηση του «νεκροθάφτη» της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριου Λαζαρίδη, ως Υφυπουργού, δεν αποτελεί βεβαίως επιλογή από το "πάνω ράφι", αλλά κυριολεκτικά από το κομματικό "πανέρι". Την ώρα που οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας "πέφτουν σαν χαλάζι", η Κυβέρνηση επιλέγει να πετάξει "την μπάλα στην εξέδρα" με αλλαγή προσώπων και επικοινωνία, αντί ανάληψης ευθυνών. Πιστεύουν πραγματικά ότι μια "αμφίβολη ευρωπαϊκή βιτρίνα" ή ένας "κομματικός μουτζαχεντίν" αρκούν για να κρύψουν 7 χρόνια κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στον πρωτογενή τομέα;»