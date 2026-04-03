Στη Βουλή βρίσκονται τα διαβιβαστικά για τις δύο δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητούν την άρση ασυλίας 11 βουλευτών και την παραπομπή σε προανακριτική επιτροπή ενός πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της υφυπουργού του.

Στο διαβιβαστικό περιλαμβάνονται τα ονόματα 11 βουλευτών, για τους οποίους ζητείται από τη Βουλή η άρση ασυλίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν ποινική τους ευθύνη. Στις παρακάτω εικόνες θα δείτε το διαβιβαστικό για τις ασυλίες των 11 βουλευτών της ΝΔ που έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας και το οποίο δεν περιγράφει αδικήματα.

Στις επόμενες δύο σελίδες θα δείτε αποσπάσματα του διαβιβαστικού για τη δικογραφία που αφορά τον Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ειδικότερα, περιγράφεται το σύνολο των αδικημάτων που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία και στο τέλος καταλήγει πως στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση.

Σημαντικός όγκος ψηφιακού υλικού συνοδεύει τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή για 11 «γαλάζιους» βουλευτές και δύο πρώην υπουργούς, καθώς περιλαμβάνουν συνολικά 28 CD, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Όπως διευκρίνισε, η δικογραφία για τους 11 βουλευτές περιλαμβάνει, πέραν του έντυπου υλικού, 14 CD, ενώ άλλα 14 CD περιέχονται στη δικογραφία που αφορά τους δύο πρώην υπουργούς. Για την πρόσβαση στο υλικό, απαιτείται η μεταφορά των δεδομένων από τα CD σε σκληρό δίσκο.

Ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η αίθουσα 168 να είναι διαθέσιμη από το πρωί της επόμενης ημέρας, προκειμένου οι βουλευτές να μελετήσουν τον φάκελο που αφορά τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η αίθουσα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Μεγάλη Πέμπτη και θα επαναλειτουργήσει την Τρίτη του Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά τη δικογραφία για τους βουλευτές, και με στόχο την αποφυγή ενδεχόμενης παραγραφής, η πρόσκληση για συνεδρίαση αναμένεται να αποσταλεί έως το βράδυ ή το αργότερο έως το πρωί της επόμενης ημέρας, με τη συνεδρίαση να προγραμματίζεται για τη Μεγάλη Τρίτη. Τότε θα διανεμηθούν και τα αντίγραφα στα κόμματα. Η συζήτηση στην Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

«Σε επίπεδο Βουλής, η αντίδραση είναι άμεση, άψογη και ταχύτατη», υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης. Τέλος, αναφερόμενος στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, σημείωσε ότι απέστειλε επιστολή στον Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας τη θέση του ως προς τον προγραμματισμό της συζήτησης για τις 16 ή 17 Απριλίου.