Για πάλαι ποτέ κραταιό ΣΥΡΙΖΑ που καταρρέει και μία Νέα Αριστερά που απευθύνεται σε ολοένα και πιο συρρικνωμένο ακροατήριο, έκανε λόγο ο Γιώργος Βασιλειάδης.

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιώργου Βασιλειάδη στον Athina 9,84, μιλώντας για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Ο πρώην Υπουργός, πρώην Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του ερωτηθείς αν συμμερίζεται την εκτίμηση ότι πρέπει όλα να διαλυθούν για να γίνουν από την αρχή, ήταν κάθετος: «Μπορείτε να δείτε κάτι διαφορετικό; Το δείχνουν οι πολίτες. Το δείχνουν οι συζητήσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους στον κοινωνικό μας περίγυρο, στον ευρύτερο κοινωνικό μας περίγυρο ο καθένας. Το δείχνουν οι μετρήσεις κοινής γνώμης». Σε απάντηση του δημοσιογράφου «Άρα η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι προϋπόθεση για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος» ο Γιώργος Βασιλειάδης δεν το αρνήθηκε και απάντησε: «Προϋπόθεση για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος είναι να υπάρξουν τα πολιτικά προτάγματα. Και είναι να βάλουμε το συμφέρον των πολλών πάνω και πέρα από τους όποιους μηχανισμούς, πάνω και πέρα από τις όποιες προσωπικές φιλοδοξίες, πάνω και πέρα από τα όποια δεδομένα οφίκια. Μπορεί να γίνει αυτό; Αν μπορεί να γίνει, υπάρχει ελπίδα. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό όλοι θα κριθούνε».

Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από τα δύο κόμμα που εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Σενάρια διάλυσης ούτε συζητήθηκαν ούτε υφίστανται»

Πηγές της Κουμουνδούρου, χωρίς να κατονομάζουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις, διαψεύδουν τα όποια σενάρια διάλυσης του κόμματος.

Όπως αναφέρουν πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποφάσισε πώς θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για ένα ενωτικό εγχείρημα με στόχο ένα προοδευτικό πόλο στις επόμενες εκλογές. Ξεκαθαρίζουν πως «σενάρια διάλυσης ούτε συζητήθηκαν ούτε υφίστανται». Οι ίδιες πληροφορίες διευκρινίζουν πως η ανασυγκρότηση του χώρου και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών προϋποθέτουν την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι την καταστροφή ή διάλυση του.

Νέα Αριστερά: Αν ενοχλούμε, να φύγουμε

Η Νέα Αριστερά «ομολογεί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά πως «αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η πρόταση για διάλυση δύο κομμάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Ο Γιώργος Βασιλειάδης, εμπνευστής της πρότασης, ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, φαίνεται να έχει εμπειρία στη διάλυση κομμάτων, αλλά όχι στην ίδρυση νέων».

Συνεχίζει λέγοντας πως «Ας συνεννοηθούν στην Αμαλίας ποιους θέλουν στον εξώστη και ποιους θέλουν να διαλύσουν. Αν η κεντροαριστερά μπορεί να συγκυβερνήσει με τη Δεξιά, όπως εισηγείται ο Γιώργος Σιακαντάρης, συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου, ας επανέλθουν με νέα πρόταση όταν θα είναι έτοιμοι. Μέχρι τότε, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει».

Στη συνέντευξη του ο Γιώργος Βασιλειάδης σημείωσε ακόμα πως «έχουμε μια κυβέρνηση που καταρρέει και έναν πάλαι ποτέ κραταιό ΣΥΡΙΖΑ που επίσης έχει καταρρεύσει, χωρίς κανείς να καρπώνεται τη δύναμή του ενώ συνολικά η προοδευτική αντιπολίτευση κινείται σε χαμηλές πτήσεις. Αυτό δείχνει ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί έχουν κλείσει τον κύκλο τους και απαιτείται ανασύνθεση των δυνάμεων, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς μάχες μηχανισμών, που είναι αδιάφορες για την κοινωνία. Όποιος δεν θέλει να κουβεντιάσει πολιτικά και να δεσμευτεί σε μια κοινή πορεία, βρίσκει απλώς δικαιολογίες ή ψάχνει φανταστικούς εχθρούς μέσα στο μικρόκοσμό του, τον οποίο τον έχει απορρίψει η ίδια κοινωνία. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει, χρειάζεται άμεσα προοδευτικές λύσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η γενικότερη προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Οφείλουμε να ακούσουμε την κοινωνία και να της δώσουμε ελπίδα».

Αναφερόμενος στην παραίτηση Χαρίτση από πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς είπε πως «δεν θέλω να σχολιάζω ένα κόμμα στο οποίο δεν ανήκα ποτέ. Αναμενόμενη και στενάχωρη η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση. Από εκεί και πέρα, όταν χάνουμε την επαφή με τους ίδιους τους πολίτες και με το μεγάλο ζητούμενο της πολιτικής, αυτά είναι τα αποτελέσματα, που κάνουν τη Νέα Αριστερά να απευθύνεται σε ολοένα και πιο συρρικνωμένο ακροατήριο».