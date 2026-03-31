Απαντήσεις στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ για ορισμό της διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Κράτος Δικαίου μετά το Πάσχα, έδωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, απορρίπτοντας τα περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής.
Όπως εξήγησε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η υπέρβαση της προθεσμίας των 30 ημερών δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι έχει ξαναγίνει. Υπενθύμισε μάλιστα ότι σε παλαιότερες περιπτώσεις, επί προεδρίας Βούτση, η αντίστοιχη διαδικασία είχε καθυστερήσει έως και δύο μήνες, ενώ και επί Τασούλα η συζήτηση για τα Τέμπη πραγματοποιήθηκε 39 ημέρες μετά την κατάθεση του αιτήματος.
Παράλληλα διερωτήθηκε πως «τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», προσθέτοντας ότι το θέμα είχε συζητηθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου, όπως είπε, υπήρξε συνεννόηση με την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
Αναφερόμενος στον προγραμματισμό της συνεδρίασης, ο Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι επιχείρησε να έρθει σε επαφή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να εξεταστεί η μεταφορά της συζήτησης στις 16 Απριλίου αντί για τις 17, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσει μαζί του. Διευκρίνισε, πάντως, ότι έχει ήδη ενημερωθεί ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης, υπογραμμίζοντας πως «αναμένουμε απάντηση».