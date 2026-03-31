Διερωτήθηκε πως «τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», προσθέτοντας ότι το θέμα είχε συζητηθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου, όπως είπε, υπήρξε συνεννόηση με την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Απαντήσεις στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ για ορισμό της διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Κράτος Δικαίου μετά το Πάσχα, έδωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, απορρίπτοντας τα περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής.

Όπως εξήγησε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η υπέρβαση της προθεσμίας των 30 ημερών δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι έχει ξαναγίνει. Υπενθύμισε μάλιστα ότι σε παλαιότερες περιπτώσεις, επί προεδρίας Βούτση, η αντίστοιχη διαδικασία είχε καθυστερήσει έως και δύο μήνες, ενώ και επί Τασούλα η συζήτηση για τα Τέμπη πραγματοποιήθηκε 39 ημέρες μετά την κατάθεση του αιτήματος.

Παράλληλα διερωτήθηκε πως «τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», προσθέτοντας ότι το θέμα είχε συζητηθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου, όπως είπε, υπήρξε συνεννόηση με την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στον προγραμματισμό της συνεδρίασης, ο Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι επιχείρησε να έρθει σε επαφή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να εξεταστεί η μεταφορά της συζήτησης στις 16 Απριλίου αντί για τις 17, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσει μαζί του. Διευκρίνισε, πάντως, ότι έχει ήδη ενημερωθεί ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης, υπογραμμίζοντας πως «αναμένουμε απάντηση».