Εντείνεται η κινητικότητα στην προοδευτική αντιπολίτευση. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, τα προοδευτικά κόμματα έδωσαν αρκετές ειδήσεις, δείχνοντας ότι ο χώρος έχει μπει σε φάση ανακατατάξεων. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η κινητικότητα στα κόμματα είναι λογική και αναμενόμενη. Ωστόσο, εν προκειμένω έχουμε δύο ιδιαιτερότητες:

Δεύτερον, η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα πυροδοτεί ανακατατάξεις και αλλάζει τον κομματικό χάρτη. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ούτε πόσα ούτε ποια προοδευτικά κόμματα θα διεκδικήσουν τις ψήφους των πολιτών.

Δεύτερον, η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα πυροδοτεί ανακατατάξεις και αλλάζει τον κομματικό χάρτη. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ούτε πόσα ούτε ποια προοδευτικά κόμματα θα διεκδικήσουν τις ψήφους των πολιτών.

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη πρέπει να είναι ικανοποιημένο από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η επικράτηση του στρατοπέδου Ανδρουλάκη στην εκλογή για την Κεντρική Επιτροπή ήταν απολύτως αναμενόμενη. Όμως το πιο σημαντικό για το ΠΑΣΟΚ ήταν ότι το συνέδριο του έδωσε θετική δημοσιότητα και έδειξε ότι είναι πραγματικό κόμμα με υπαρκτό στελεχιακό δυναμικό. Το γεγονός αυτό δεν είναι μικρής σημασίας σε μια εποχή αποδιάρθρωσης των κομματικών μηχανισμών. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ έδωσε απάντηση στο ζήτημα των συμμαχιών, με μια διατύπωση στο κείμενο της απόφασης που κλείνει την πόρτα σε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Παρά τις προβλέψεις ορισμένων, η τακτική για τις μετεκλογικές συμμαχίες συμφωνήθηκε χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς. Εννοείται ότι το κόμμα θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με γραμμή «νίκη απέναντι στη ΝΔ, έστω και με μία ψήφο». Ωστόσο, η δημοσιότητα που κέρδισε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήταν θετική, αλλά δεν ήταν μεγάλη. Το ευρύ κοινό παραμένει αδιάφορο για τις κομματικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να στήσει στρατηγικό προγεφύρωμα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Ο Τσίπρας στη Λαμία

Από τη Λαμία όπου πραγματοποίησε μια ακόμα βιβλιοπαρουσιάση/πολιτική συγκέντρωση, ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε τις όποιες αμφιβολίες (αν είχαν απομείνει σε κανέναν) σχετικά με αν θα κατέβει στις εκλογές ως επικεφαλής νέου κόμματος. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε στις επόμενες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα έχει αντίπαλο, μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά». Όμως το πιο σημαντικό σημείο της ομιλίας του ήταν η σκωπτική αναφορά του για το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας υποστήριξε ότι το βασικό θέμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν το αν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ. Η αναφορά Τσίπρα ήρθε ως απάντηση στις βολές που εξαπέλυσαν εναντίον ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ από το βήμα του συνεδρίου. Δεν θα ήταν υπερβολική η εκτίμηση ότι η αυτή η ανταλλαγή πυρών σηματοδότησε την έναρξη της σύγκρουσης για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά. Να σημειωθεί ακόμα ότι βαθαίνει το ρήγμα που έχει ανοίξει εντός του ΣΥΡΙΖΑ η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης που επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, βρίσκεται απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και τη μεγάλη πλειονότητα των ηγετικών στελεχών που προκρίνουν την προσχώρηση στο κόμμα Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το μήνυμα Σακελλαρίδη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης που ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, έδωσε το πολιτικό στίγμα του με τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις του. Ο Σακελλαρίδης έκοψε τις γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για αναξιοπιστία και «κεντρώες» επιλογές.. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο άνοιγμα στην πλευρά του Γιάνη Βαρουφάκη. Η πλευρά Σακελλαρίδη κέρδισε με 73-41 την ψηφοφορία για την πολιτική απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, περνώντας το πρώτο crash test. Ωστόσο, το χάσμα που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της ΝΕΑΡ είναι εμφανές δια γυμνού οφθαλμού. Δεν είναι λίγοι όσοι προεξοφλούν ότι ο Αλέξης Χαρίτσης και οι συν αυτώ θα αποχωρήσουν από τη ΝΕΑΡ πολύ σύντομα για να προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα.

Πολλή κινητικότητα λοιπόν στον προοδευτικό χώρο. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση ταιριάζει το ποδοσφαιρικό «στις πάσες και τα κοψίματα καλοί είστε, αλλά να δούμε και κανένα γκολ».