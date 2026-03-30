Δεν γεννάται κανένα ερώτημα για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει με δικό του φορέα. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το μόνο που μένει να απαντηθεί, είναι ο χρόνος που θα επιλέξει να το ανακοινώσει και επίσημα.

«Φωτιές» σε ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο «άναψε» ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας που πραγματοποίησε στη Λαμία, στα πλαίσια της παρουσίασης της «Ιθάκης». Ο πρώην πρωθυπουργός, έκανε σαφές ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή βρίσκεται προ των πυλών, ενώ παράλληλα, με λίγες μόνο λέξεις, «κάρφωσε» σκληρά το ΠΑΣΟΚ – απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς, στις κατηγορίες που ακούστηκαν εναντίον του στο Συνέδριο της Χαριλάου Τρικούπη.

Προ των πυλών η μεγάλη επιστροφή

Δεν γεννάται κανένα ερώτημα για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει με δικό του φορέα. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το μόνο που μένει να απαντηθεί, είναι ο χρόνος που θα επιλέξει να το ανακοινώσει και επίσημα. Οι προετοιμασίες προχωρούν με βήματα σταθερά και όπως έγραψε προ ημερών ο Βασίλης Σκουρής, θα κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν υπάρξει εκλογικός αιφνιδιασμός, άμεσα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. (Δείτε ΕΔΩ)

Από την πρωτεύουσα της Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδας,, φρόντισε να το καταστήσει σαφές και ο ίδιος. Όπως σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, στις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα έχει αντίπαλο, μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά». Αυτή η φράση, από μόνη της, αρκούσε για να ανέβει η «θερμοκρασία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλέφωνα των συνεργατών και των συνομιλητών του, δεν σταμάτησαν να χτυπούν. Το ερώτημα των υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, πάντα το ίδιο. «Πότε;». Απάντηση δεν έλαβαν, αλλά η όλη κινητικότητα που προκλήθηκε, είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στη βάση, αλλά και στα στελέχη που θέλουν να συμπαραταχτούν μαζί του.

«Καρφί» προς το ΠΑΣΟΚ

Λίγο νωρίτερα, στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο, όπου διεξάγονταν το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε την «τιμητική» του. Βλέπετε, δεν ήταν λίγα εκείνα τα στελέχη πρώτης γραμμής που του επιτέθηκαν με σφοδρότητα, θεωρώντας ότι τους πήρε αυτά που δικαιωματικά τους ανήκαν. Ή λες και οδήγησε εκείνος τη χώρα στη χρεοκοπία και όχι το κόμμα τους - από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία.

Ακόμα και ο Γιώργος Παπανδρέου, που στηρίζει τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και που έχει αναπτύξει μια καλά σχέση με τον κ.Τσίπρα, υποστήριξε πως «η διαφθορά άνθισε και ανθίζει επί ΝΔ. Και στην παραδοσιακή αριστερά το γνώριζαν - και επέλεξαν να το συγκαλύψουν. Ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Εύκολος οπορτουνισμός σε βάρος της αλήθειας και τελικά σε βάρος και του λαού».

Και η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού, ήταν λιτή, αλλά καυστική, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, υποστήριξε πως το βασικό διακύβευμα του Συνεδρίου της Χαριλάου Τρικούπη, είναι το «αν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία».

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό από τα παραπάνω, το ενδιαφέρον για τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, μεγαλώνει. Ο πρώην πρωθυπουργός, θα είναι παρών στις εξελίξεις και στις κάλπες. Επίσης, δεν σκοπεύει να κάνει ξανά το λάθος του 2019 και του 2023, τότε που στην πραγματικότητα άφηνε το ΠΑΣΟΚ στο «απυρόβλητο» - χωρίς αυτό να σημαίνει πως το μετατρέπει σε «εχθρό».