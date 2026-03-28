«Κομβική» πρέπει να θεωρείται η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Ενώπιος Ενωπίω και τον Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεόραση του Αντένα την προσεχή Πέμπτη.

Από πολλούς θεωρείται πως η συνέντευξη αποτελεί την (προ)αναγγελία της ίδρυσης του νέου κόμματος. Ακόμα και αν δεν το πει καθαρά.

Ποτέ άλλωστε το ερώτημα δεν ήταν αν ο πρώην πρωθυπουργός ιδρύσει νέο κόμμα. Αλλά το πότε θα το ανακοινώσει.

Σωστά θέλει να είναι έτοιμος. Να έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέσω του Ινστιτούτου που έχει συγκροτήσει, να συγκροτήσει μια ηγετική ομάδα που στην πορεία θα πλαισιωθεί και με άλλα στελέχη που θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα, να δικτυωθεί σε όλη τη χώρα.

Ο προγραμματισμός δεν αλλάζει καθώς η εκτίμηση στην οδό Αμαλίας είναι πως ο Μητσοτάκης, παρά τις πιέσεις που δέχεται, δεν θα προχωρήσει σε εκλογές πριν το καλοκαίρι, πριν δηλαδή ορίσει την ηγεσία της δικαιοσύνης και πριν προχωρήσει σε εξαγγελίες στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Το νέο κόμμα δηλαδή θα εξαγγελθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Εκτός και αν υπάρξουν έκτακτες πολιτικές εξελίξεις οπότε το κόμμα θα ανακοινωθεί εκείνο το διάστημα. Άλλωστε και το όνομα είναι έτοιμο και το σήμα και βασικά του στελέχη.

Έως τότε ο Αλέξης Τσίπρας θα ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» στις πρωτεύουσες των περιφερειών της χώρας, θα παρουσιάσει τη -λεγόμενη- «Διακήρυξη» που ολοκληρώνει Επιτροπή υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη, αλλά και θα πραγματοποιεί πλέον συχνές πολιτικές παρεμβάσεις.