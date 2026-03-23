Ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Πολάκης να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ- Τι θα γίνει με τη Νέα Αριστερά.

Ραγδαίες αναμένονται το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, με το πρώτο στάδιο να ολοκληρώνεται πριν τις εκλογές και το δεύτερο να ξεκινά αμέσως μετά από αυτές.

Στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά παρατηρούνται ήδη διαλυτικές τάσεις, ενώ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα βρεθούν δυο κόμματα: Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και το νέο κόμμα που θα ιδρύσει λίγο πριν ή αμέσως μετά το καλοκαίρι ο Αλέξης Τσίπρας.

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξε πως η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της Κουμουνδούρου (και πολύ περισσότερο οι ψηφοφόροι του) αναμένουν την επίσημη αναγγελία για την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να κατευθυνθούν προς αυτό. Το ερώτημα που προβάλλει είναι πώς θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Πολύ περισσότερο καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος μοιάζει να μην έχει ακόμα ξεκάθαρη κατεύθυνση στο κυριότερο ερώτημα που υπάρχει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει ή όχι στις εκλογές αν αποτύχει η προσπάθεια συνεργασίας του με τον Αλέξη Τσίπρα.

Αντιθέτως ο Παύλος Πολάκης όχι απλώς μεθοδεύει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κοινή είναι η πεποίθηση στην Κουμουνδούρου πως θα διεκδικήσει και την θέση του Σωκράτη Φάμελλου στην προεδρία του κόμματος, ενώ υπέρ της αυτόνομου καθόδου θα ταχθούν και άλλα στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και άλλα στελέχη. Πολιτικοί παρατηρητές άλλωστε εκτιμούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Π. Πολάκη στην ηγεσία του θα μπορούσε να πετύχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με ένα διαφορετικό εκλογικό κοινό από αυτό που έχει σήμερα η Κουμουνδούρου. "Κάτι που πιθανόν θα βόλευε και τον Αλέξη Τσίπρα" λένε κάποιοι που εντρυφούν περισσότερα στα ενδότερα του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά βαδίζει μαθηματικά σε διάσπαση. Η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, πιθανόν και αύριο Τρίτη, οδηγεί στη θέση του προέδρου του κόμματος που προήλθε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Στέφανο Κασσελάκη τον γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Επειδή ο Σακελλαρίδης δεν είναι όμως βουλευτής θα πρέπει να αναδειχθεί και νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και ο νέος πρόεδρος της ΚΟ, όπως και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, θα πρέπει να ανήκει στην πλειοψηφία του κόμματος, καθώς μέχρι τώρα ο πρόεδρος Αλέξης Χαρίτσης ανήκε στη ..μειοψηφία της Νέας Αριστεράς. Έως το μεσημέρι της Κυριακής που γραφόταν η σελίδα αυτή δεν υπήρχε συμφωνία ως προς το πρόσωπο που θα αναλάμβανε πρόεδρος της ΚΟ και θα συγκρούεται με τον πρωθυπουργό και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή.

Το ακόμα πιο τρελό είναι πως ενώ ο πρόεδρος της ΚΟ θα πρέπει να ανήκει στην πλειοψηφία, η πλειοψηφία της ΚΟ είναι ...μειοψηφία στο κόμμα-ξέρουμε σας τρελάναμε! Οι εξελίξεις πάντως στη Νέα Αριστερά δεν σημαίνει ότι το κόμμα αυτό θα αποφύγει τη διάσπαση. Απλώς η πλευρά Χαρίτση θα περιμένει την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η πλευρά Σακελλαρίδη-Τσακαλώτου τη διαμόρφωση στρατηγικής και την απάντηση αν η Νέα Αριστερά θα κατεβεί αυτόνομα στις εκλογές ή θα επιδιώξει συμμαχίες όπως πχ με το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη.

Όπως όλα λοιπόν δείχνουν η κεντροαριστερά θα δώσει την εκλογική μάχη με δυο υπολογίσιμα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και το νέο κόμμα που θα εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Ερώτημα αποτελεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα με τον Σωκράτη Φάμελλο ή με τον Παύλο Πολάκη που διεκδικεί τη θέση του προέδρου, αλλά και αν η Νέα Αριστερά θα δώσει την εκλογική μάχη σε συνεργασία με τον Γιάνη Βαρουφάκη ή αν θα κατέβει αυτόνομα!

(Το κείμενο γράφτηκε για την εφημερίδα "Απογευματινή" της Δευτέρας)