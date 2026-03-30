«Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις με δεδομένη και αυτή την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία».

«Καλό είναι να γίνονται διαδικασίες στα κόμματα και χαιρετίζουμε κάθε τέτοια διαδικασία και όταν μάλιστα έχει και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των οργάνων, όπως συνέβη και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε τα εσωτερικά των κομμάτων, άλλα τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπουν εκείνα μετά από τη διαδικασία.

Πράγματι, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Συνέδριο που πολιτικά ένα κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας απάντησε μόνο στο ερώτημα με ποιον δεν θα κυβερνήσει και μάλιστα σε μια πρόσκληση που ουδέποτε έχει σταλεί, πρόσκληση δηλαδή συγκυβέρνησης. «Δεν απάντησε στα δύο βασικά ερωτήματα που κάθε εν δυνάμει ψηφοφόρος θέτει σε κάθε κόμμα το οποίο θα μπορούσε να ψηφίσει: με ποιους θα κυβερνήσει και πώς. Το "με ποιους" είναι σαφές. Πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης, αφού είναι ξεκάθαρο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσει, χωρίς να έχει υπάρξει και τέτοιο ζήτημα μέχρι τώρα, με δεδομένη τη θέση μας για αυτοδυναμία, με ποιους θα κυβερνήσει. Να μιλήσει, να μην ντρέπεται να πει: "Είναι ο κ. Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, είναι ο νυν ΣΥΡΙΖΑ του 3-4-5%, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου"; Μήπως είναι η άκρα Δεξιά την οποία εμείς έχουμε αποκλείσει ξεκάθαρα; Και το δεύτερο ερώτημα είναι πως θα κυβερνήσει; Έγινε ένα συνέδριο και δεν ακούσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο πρόγραμμα. Όχι συνθήματα της δεκαετίας του '80 και του '90 και παροχολογία σχεδόν του συνόλου της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ταξίματα και εύκολα λόγια προς όλους» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις αποφάσεις που πήρε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του.

«Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι σαφές με βάση αυτό που είδαμε ως συμπέρασμα ότι η γραμμή του κύριου Δούκα πέρασε. Αυτός είναι ο πραγματικός νικητής. Γιατί τι είχε πει ο κ. Δούκας; "Καλύτερα η ακυβερνησία παρά η οποιαδήποτε συγκυβέρνηση". Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις με δεδομένη και αυτή την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Αυτό, όμως, οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Έχουμε δημοκρατία, σε έναν χρόνο περίπου, όπως και να έχει το 2027 που θα έχουμε εκλογές, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτή τη θέση. Εμείς διεκδικούμε αυτοδυναμία, αλλά αν οι πολίτες αποφασίσουν αντίθετα, δηλαδή δεν επικυρώσουν αυτή την επιδίωξη τη δική μας, δεν αποφασίσουν να έχουμε άλλη μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δηλαδή η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι.

Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια διαφορετική απόφαση με την οποία θα πορευτεί και θεωρώ ότι είναι άλλο ένα επιχείρημα γιατί είναι μονόδρομος για τη σταθερότητα της χώρας αλλά και την ουσιαστική πρόοδο, άλλη μια ισχυρή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες αργούν - το ξαναλέω θα είναι το 2027» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για το Άγιο Φως είπε ότι προβαίνουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε το Άγιο Φως να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Σε ερώτηση για την αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, παρέπεμψε στην χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού και ανέφερε: «ως προς την αίθουσα, το μέγεθος της αιθούσης, όπως αναλυτικά έχει εκθέσει το υπουργείο, είναι μία εκ των δύο μεγαλύτερων αιθουσών της χώρας, μαζί με την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, στην οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δίκες με περισσότερους διαδίκους.

Αναφέρομαι στη δίκη για το Μάτι που είχε περισσότερους διαδίκους ή και η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Άρα δεν είναι θέμα χωρητικότητας της αίθουσας, με βάση μάλιστα και τους διαδίκους που υπήρχαν από την ανάκριση, τους συνηγόρους, οι θέσεις οι οποίες υπολογίστηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ενημέρωση που εκείνο έχει παραθέσει αναλυτικά, προέκυψαν από τους συνηγόρους που είχαν δηλωθεί στην ανάκριση και ήταν μάλιστα και κάποιες παραπάνω θέσεις και τους κατηγορούμενους που έχει η δίκη αυτή, που είναι 36, 33 εκ των οποίων για κακούργημα. Πράγματι, υπήρξε ζήτημα σοβαρό οργάνωσης την πρώτη ημέρα, καθώς έπρεπε να προτεραιοποιηθεί η εξασφάλιση θέσης στους διαδίκους, στους κατηγορούμενους, στους συνηγόρους και υπεράσπισης και υποστήριξης κατηγορίας, για να ξεκινήσει ομαλά η δίκη. Είναι σε συνεννόηση τα συναρμόδια υπουργεία ΄έτσι ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η εικόνα και να μην γίνει και το χατίρι σε κάποιους, σε κάποιες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να τινάξουν τη δίκη στον αέρα. Η δίκη αυτή πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει κανονικά και η δικαιοσύνη να δώσει όλες τις απαντήσεις που περιμένουν κυρίως οι συγγενείς. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και για εκείνους θα είναι και μια πολύ δύσκολη δοκιμασία όλες αυτές οι δικάσιμες, καθώς κάθε μέρα θα ζήσουν ξανά και ξανά την απόλυτη τραγωδία που έχουν ζήσει. Με απόλυτο λοιπόν σεβασμό σ' αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια, κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση από τις αρμόδιες αρχές σε συνεννόηση μεταξύ της έδρας του δικαστηρίου και των αστυνομικών αρχών, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη εικόνα την επόμενη φορά, σε μια αίθουσα που το ξαναλέω είναι μια εκ των δύο μεγαλύτερων της χώρας, μακράν της τρίτης».

Επίσης σε ερώτηση για τη δήλωση του κ. Φλωρίδη για την κ. Καρυστιανού αφού είπε ότι η δήλωσή του παρερμηνεύθηκε από κάποια μέσα και πολιτικές δυνάμεις, σημείωσε «κάθε διάδικος έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση από το δικαστήριο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλωρίδης είναι ότι, αν ένας εκ των διαδίκων ετοιμάζεται να γίνει πολιτικός αρχηγός, και καλά κάνει, έχουμε δημοκρατία, δεν θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είπε ότι θα έχει χειρότερη αντιμετώπιση ή θα του μειωθούν ή θα του περιοριστούν, για να είμαι πιο ακριβής, τα δικαιώματα. Ήταν σαφές αυτό το οποίο είπε ο υπουργός».