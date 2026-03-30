«Η μόνη ψήφος, η οποία διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και φέρνει ένα άλλο ήθος και ένα νέο σχέδιο, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε τη σημασία του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς το ως μήνυμα πολιτικής αλλαγής, ενότητας και καθαρού πολιτικού στίγματος. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το συνέδριο έκλεισε την πόρτα σε κάθε σενάριο εσωστρέφειας και έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στην κοινωνική βάση της παράταξης.

Ο κ. Τσουκαλάς, αρχικά έδωσε έμφαση στο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος και εκτίμησε ότι «το συνέδριο είπε ένα πολύ μεγάλο "ναι" στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στην ενεργή και ενιαία φωνή».

«Αν κάποιος μάλιστα παρακολουθήσει τις ομιλίες θα δει ότι πολλοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν στην ανάγκη του να υπάρχουν ρήξεις και ως η επόμενη κυβέρνηση να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλλον» δήλωσε και έθεσε το ζήτημα της ανάγκης «να απαντήσουμε στα μεγάλα ζητούμενα. Τα μεγάλα ζητούμενα είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, η γεωπολιτική θέση της χώρας, το πως μπορούμε ξανά να δώσουμε ένα νέο ελληνικό όραμα οικουμενικότητας και υπενθυμίσαμε σε όλους ότι είμαστε μια παράταξη με μακρά παράδοση μεγάλων ενωτικών και πατριωτικών επιλογών. Από την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης μέχρι το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων ως ψήφισμα, σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα μια προσήλωση και ένα όραμα εθνικό. Η χώρα μας χρειάζεται να βγει από τη μιζέρια και την παρακμή που την έχει βυθίσει η Νέα Δημοκρατία».



Ο Εκπρόσωπος Τύπου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο τρόπος που διεξήχθη του Συνέδριο, έκλεισε την πόρτα σε οποιοδήποτε σενάριο εσωστρέφειας. «Θεωρώ δεδομένο ότι, αφού έγινε ένα συνέδριο με έναν πολύ εκτενή προσυνεδριακό διάλογο, πάρα πολλές ολομέλειες και συνεδριάσεις και καταλήξαμε να φτάσουμε σε αυτό με ομαλότητα, με ενότητα, με καθαρά πολιτικά μηνύματα, ότι από εδώ και πέρα όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο καθήκον απέναντι στην κοινωνική βάση της παράταξης αλλά και στη χώρα. Αυτό το καθήκον μας είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, να τολμήσουμε, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να δικαιώσουμε την προσδοκία της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων», διευκρίνισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfz27s9p6yp?integrationId=40599y14juihe6ly}



Ενώ, για ακόμη μία φορά, απέκλεισε κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτονόητη επιλογή . Είναι μέρος της εθνικής μας στρατηγικής. Εμείς, καλώντας τους πολίτες να έρθουν και να συμπαραταχθούν μαζί μας, λέμε κάτι πολύ καθαρό:˙ η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η παράταξη που καλύπτει το χώρο από την αριστερά έως το κέντρο. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που θέλουν αξιοκρατία και διαφάνεια. Είναι δεδομένο, επομένως, από το DNA της παράταξής μας ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη περισσότερο τώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μία τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση , έχει καταλήξει να είναι ένα καθεστώς με μονοκομματικούς και πελατειακούς όρους. Είναι προϋπόθεση για να μπει η χώρα σε μια άλλη διαδρομή, σε μια άλλη πορεία εθνικής αυτοπεποίθησης, ανάταξης της κοινωνίας, ισχυρής οικονομίας και παραγωγικής Ελλάδας να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Η μόνη ψήφος, η οποία διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και φέρνει ένα άλλο ήθος και ένα νέο σχέδιο, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα είναι σημαντικό να μην πάμε στη λογική της χαμένης ψήφου. Υπάρχουν, αυτήν τη στιγμή, δύο επιλογές. Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε νιώσει στο πετσί μας τα αποτελέσματα αυτής ή γίνεται πράξη η πολιτική αλλαγή με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες έχουν μεγάλη ευθύνη ώστε να μην έρθει και τρίτη θητεία Μητσοτάκη».



Ερωτηθείς, παράλληλα, για τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Τσίπρα ο Εκπρόσωπος Τύπου παρατήρησε ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε καθαρά το δεύτερο κόμμα. Ας μην ξεχνάμε όμως από που ξεκινήσαμε. Τώρα, σιγά σιγά, που μπαίνουν τα διλήμματα ο κόσμος θα καταλάβει ποιες είναι οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται» και υπενθύμισε, με κάθε σεβασμό, ότι «όταν ο κ. Τσίπρας ήταν αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη τότε ο δεύτερος πήρε 41% ενώ είχε αποτύχει σε όλα ως Πρωθυπουργός. Τα κόμματα οφείλουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν υπάρχει πουθενά επιτυχημένο κόμμα που προέκυψε ερήμην των κοινωνικών αναγκών, απλά από μια προσωπική επιδίωξη. Έχει κάθε δικαίωμα να δημιουργήσει ένα κόμμα αλλά αυτό θα είναι προσωποπαγές και δεν δείχνει να αγκυρώνεται πουθενά στην κοινωνία».



Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, υπογράμμισε ότι «από εμάς το αίτημα των εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση κάνει ζημιά στη χώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι».



Τέλος, σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών στηλίτευσε τη στάση της κυβέρνησης και διαβεβαίωσε ότι «εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε πολιτικό και νομικό μέσο στην υπόθεση των υποκλοπών. Η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να απολογηθεί για την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου του πολιτικού συστήματος και για κάτι το οποίο προσέβαλε τις δημοκρατικές αξίες του λαού μας. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε ζητήσει να γίνει προ ημερησίας συζήτηση και έχουμε δεσμευτεί και για αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής. Μελετάμε την δικαστική απόφαση και θα κινηθούμε αναλόγως».