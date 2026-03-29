Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τελείωσαν σήμερα με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των δεκατριών Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η παραδοσιακή ρήση που λέει πως «οι αποφάσεις στα συνέδρια λαμβάνονται πριν αυτά αρχίσουν», επιβεβαιώθηκε και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ένα συνέδριο που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ήρεμα στην ιστορία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και αυτό γιατί οι αποφάσεις, όπως προείπαμε, είχαν ουσιαστικά ληφθεί από τα μέσα της εβδομάδας όταν είχε βρεθεί κοινός τόπος αναφορικά με το θέμα των συνεργασιών και συγκεκριμένα της απόρριψης κάθε σεναρίου συγκυβέρνησης με την ΝΔ.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες έκλεισαν στις 18.00. Όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδυνή ψηφοφορία για το Καταστατικό, θα εκλεγούν 271 μέλη. Λίγο μετά το μεσημέρι ψήφισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες των συνέδρων.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται αύριο. Σημειώνεται πως χθες βραδυ είχαν εγκριθεί ομόφωνα οι Θέσεις, η Πολιτική Διακήρυξη και με μεγάλη πλειοψηφία ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη την Παρασκευή το απόγευμα αλλά και οι παρεμβάσεις που έγιναν το Σάββατο από τους Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλο Γερουλάνο κατέδειξαν ότι από καμιά πλευρά δεν υπήρχε διάθεση να τορπιλιστεί το ενωτικό κλίμα του συνεδρίου και να τροφοδοτηθεί η ενότητα. Πολύ περισσότερο η πλευρά του δημάρχου Αθηναίων που όλο το προηγούμενο διάστημα ζητούσε να υπάρξει ειδικό ψήφισμα για τις συνεργασίες.

Ο κ. Δούκας καλύφθηκε πλήρως από την εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, οπότε δεν επέμεινε στην αίτημά του, απλώς στην τοποθέτησή του ήταν ακόμα πιο σκληρός από άλλα κορυφαία στελέχη απέναντί στην κριτική του προς την κυβέρνηση. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι στις ψηφοφορίες που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου για τις αλλαγές στο Καταστατικό, πέρασαν όλες με ομοφωνία.