Η παραδοσιακή ρήση που λέει πως «οι αποφάσεις στα συνέδρια λαμβάνονται πριν αυτά αρχίσουν», επιβεβαιώθηκε και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ένα συνέδριο που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ήρεμα στην ιστορία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό γιατί οι αποφάσεις, όπως προείπαμε, είχαν ουσιαστικά ληφθεί από τα μέσα της εβδομάδας όταν είχε βρεθεί κοινός τόπος αναφορικά με το θέμα των συνεργασιών και συγκεκριμένα της απόρριψης κάθε σεναρίου συγκυβέρνησης με την ΝΔ.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη την Παρασκευή το απόγευμα αλλά και οι παρεμβάσεις που έγιναν το Σάββατο από τους Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλο Γερουλάνο κατέδειξαν ότι από καμιά πλευρά δεν υπήρχε διάθεση να τορπιλιστεί το ενωτικό κλίμα του συνεδρίου και να τροφοδοτηθεί η ενότητα. Πολύ περισσότερο η πλευρά του δημάρχου Αθηναίων που όλο το προηγούμενο διάστημα ζητούσε να υπάρξει ειδικό ψήφισμα για τις συνεργασίες.

Ο κ. Δούκας καλύφθηκε πλήρως από την εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, οπότε δεν επέμεινε στην αίτημά του, απλώς στην τοποθέτησή του ήταν ακόμα πιο σκληρός από άλλα κορυφαία στελέχη απέναντί στην κριτική του προς την κυβέρνηση.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι στις ψηφοφορίες που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου για τις αλλαγές στο καταστατικό, πέρασαν όλες με ομοφωνία.

Τα φώτα στην ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής

Οπότε σήμερα τα φώτα πέφτουν στην ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής, με την Άννα Διαμαντοπούλου να είναι ουσιαστικά το μόνο κορυφαίο στέλεχος που μπαίνει στην βάσανο του σταυρού.

Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές μετέχουν ex officio, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους διατελέσαντες γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τον Κώστα Λαλιώτη, τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Μιχάλη Καρχιμάκη, τον Στέφανο Ξεκαλάκη και τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος χθες το βράδυ καταχειροκροτήθηκε από τους συνέδρους κατά την τελευταία του ομιλία με την ιδιότητα του γραμματέα.

Στη λίστα των προσώπων που μετέχουν χωρίς σταυρό προστέθηκε χθες και ο κ. Δούκας λόγω της ιδιότητας του δημάρχου Αθηναίων, κάτι που ισχύει και για τους δημάρχους Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στην περίπτωση που οι κύριοi Μώραλης και Αγγελούδης, θελήσουν μετέχουν στο κορυφαίο όργανο του ΠΑΣΟΚ.

Στόχος η πρωτιά

Η κυρία Διαμαντοπούλου, λοιπόν, έχει προφανή στόχο την πρωτιά στο συνέδριο, κάτι που είναι και το πιθανότερο με βάση τους συσχετισμούς και την στενή συμμαχία με τον κ. Ανδρουλάκη. Άλλωστε το προεδρικό μπλοκ υπολογίζει να εκλέξει περισσότερους από 160 κεντροεπιτρόπους στους 271.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και στελέχη με αναφορά τόσο στην κυρία Διαμαντοπούλου όσο και στον Παύλο Χρηστίδη, με τον τελευταίο να υπολογίζει ότι μπορεί να έχει στην νέα Κ.Ε τουλάχιστον πέντε μέλη της επιρροής του.

Στην προεδρική πλευρά τα πιο ισχυρά πρόσωπα είναι, μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Ηρακλής Δρούλιας, ο Κώστας Παπαδημητρίου, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Έλλη Κοκολιού, ο Γιώργος Καραμπιζιώτης, η Πέννυ Δαλαμπούρα, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Γιαννης Βαρδακαστάνης, ο Γιάννης Ράπτης κ.α.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης αναμένεται να είναι δεύτερος στην εκλογή μελών στην Κεντρική Επιτροπή, με την Τόνια Αντωνίου να ξεχωρίζει, όπως επίσης και τα στελέχη Μανώλης Αννέτης, Γρηγόρης Κατσίλας, Στέφανος Μιχαλάκος, Φίλιππο Σαχινίδη, Βασίλη Κεγκέρογλου, Μιχάλη Τζελέπη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων θέλει να έχει στην Κεντρική Επιτροπή στελέχη όπως ο Χρήστος Πρωτόπαπας, η Ρωξάνη Μπέη, ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, ο Λάζαρος Καραούλης, ο Κώστας Πανδής, η Όλγα Δούρου, η Ελένη Ζωντήρου,

Ο Παύλος Γερουλάνος θα έχει το δικό του μερίδιο στην Κεντρική Επιτροπή, θέλοντας να εκλέξει μεταξύ άλλων στελέχη όπως ο Κώστας Πανταζής, η Έφη Χαλάτση, ο Δημήτρης Μπιρίτης, ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης κ.α. Oi πληροφορίες θέλουν τον κ. Γερουλάνο να έχει κάνει συμμαχία με τον Μιχάλη Κατρίνη για τα την Κεντρική Επιτροπή, με τον βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ να έχει κοντά του αρκετούς συνέδρους.

Η κυρία Διαμαντοπούλου εκτός της μάχης για την πρωτιά, θα επιδιώξει να εκλέξει στην Κεντρική Επιτροπή τον Γιάννη Μεϊμάρογλου, την Χαρά Κεφαλίδου, την Βαγγελιώ Σχοιναράκη κ.α.