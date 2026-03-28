«Μέτωπο» με την κυβέρνηση άνοιξε από τη Λαμία, ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς εξαπέλυσε μια εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασική αιχμή την οικονομία και τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό Μέγαρο Μαξίμου, «δεν είναι κυβέρνηση. Είναι συμμορία της γραβάτας».

Ο πρώην πρωθυπουργός έστρεψε τα «βέλη» του στην οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας πως «σε μια περίοδο όπου η πλειοψηφία των πολιτών φοβάται να πάει στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο, αυτοί μοιράζουν το δημόσιο χρήμα στους “δικούς τους”, αφήνουν ανεξέλεγκτη τη κερδοσκοπία των ισχυρών. Διατηρούν τη χειρότερη αναλογία στην ΕΕ μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων. Και δίνουν πίσω κάποια ψίχουλα σε επιδόματα με προφανή ψηφοθηρική σκοπιμότητα».

Σφοδρή ήταν και η επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιλώντας για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή του πρωθυπουργού.

Προτάσεις για την ακρίβεια

Απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, ο κ.Τσίπρας κατέθεσε ένα μικρό μόνο μέρος των προτάσεων που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του, για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κύματος της ακρίβειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως είπε, οι δικές του στρατηγικές αντιλήψεις βρίσκονται στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών και τις διαπερνά:

- Η επιδίωξη να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, που έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Και την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις.

- Η επιδίωξη να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας

- Η αναδιανεμητική προσέγγιση: Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και στον καθένα με μέτρο τις ανάγκες του.

Ως άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα, ο κ.Τσίπρας πρότεινε:

- Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για όσο διαρκεί ο «ενεργειακός συναγερμός». Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.

- Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

- Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

- Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Για τη χρηματοδότηση των ελαφρύνσεων αυτών, είπε πως «θα ξεβολέψουμε λίγο τους βολεμένους». Τι σημαίνει αυτό και πως μεταφράζεται στις προτάσεις Τσίπα;

- Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets

- Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Ταυτόχρονα, παρουσίασε ένα αναγκαίο πακέτο μέτρων αλληλεγγύης στα ευάλωτα νοικοκυριά, το οποίο περιλαμβάνει:

- Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

- Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

- Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

- Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.

«Όλα κοστολογημένα»

Ο Αλέξης Τσίπρας προέβλεψε ότι οι κυβερνητικοί κύκλοι θα πουν ότι αυτά τα απλά μέτρα δεν είναι εφαρμόσιμα, γιατί κοστίζουν πολύ, δεν τα αντέχει η οικονομία, κλπ. «Ίσως μάλιστα ορισμένοι να τα βρουν και σοσιαλιστικά. Είναι αξιοθαύμαστα πάντως τα λογιστικά τους.

Η οικονομία αντέχει για να μειώνεται η φορολογία του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων, για παράδειγμα. Αλλά δεν αντέχει μια στοιχειώδη στήριξη της πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση θα τους προλάβω. Όλα τα μέτρα, που κάποια από αυτά ενδεικτικά ανέφερα, είναι κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ».

Σαφές μήνυμα επιστροφής: «Στις επόμενες εκλογές ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο»

Παράλληλα, έστειλε ενα ακόμα σαφές μήνυμα ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, με τον πρώην πρωθυπουργό τα δηλώνει καθαρά πως στις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα έχει αντίπαλο, μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά».

Όπως σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, «δυστυχώς, οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν είναι σε θέση να προτείνουν μια ρεαλιστική προοδευτική απάντηση, διέξοδο, εναλλακτική στο καθεστώς της διαφθοράς και της ανασφάλειας. Και να πείσουν μια δύσπιστη κοινωνία».

Άφησε σαφείς αιχμές τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, κάνοντας λόγο για μικροκομματικούς υπολογισμούς, μεγαλόστομες, κάνοντας συνέδριο για να δουν αν θα συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη, και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις νίκης και ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων, «που χαρακτηρίζουν την δημοκρατική και προοδευτική πανσπερμία».

«Αποχωρήσεις, μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης, αντιφατικές δηλώσεις, εξουθένωση αξιακή και ιδεολογική, παίρνουν χαρακτήρα πολιτικού εκφυλισμού. Κι αυτό παράγει και επιτείνει την απογοήτευση, την ιδιώτευση, την αποχή. Και αυτό επίσης είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο του Μητσοτάκη και της κουστωδίας του στα μίντια και στο κράτος» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε πως «τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να κινήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, το “ναι” της κοινωνίας. Το ναι μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής στην προοδευτική παράταξη». Και εκεί, έριξε το σύνθημα για το δικό του αύριο.

«Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».

Τσίπρας για υποκλοπές: «Το σκάνδαλο έχει τις υπογραφές Μητσοτάκη-Δημητριάδη»

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιλώντας για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή του πρωθυπουργού. «Έχει με δυο λόγια το σκάνδαλο υπογραφή; Ναι, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει η συγκάλυψη υπογραφή; Ναι, Κυριάκος Μητσοτάκης», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παράλληλα, έδειξε και προς την πλευρά του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης.

«ΕΥΠ και παρακρατικός κλάδος του Μαξίμου παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και κάποιες κυρίες της αυλής. Κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου.

Η εκδίωξη από τις θέσεις τους, του πρωθυπουργικού ανιψιού, του Δημητριάδη, αλλά και του διοικητή της ΕΥΠ που υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό, με το που έσκασε το σκάνδαλο, το πιστοποιεί. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Συγκάλυψη», είπε ο Αλ.Τσίπρας.

Στη συνέχεια, μίλησε για έναν «άξιο δικαστή, Πρόεδρος πλημμελειοδικείου, χρειάστηκε 2.000 σελίδες για να διατυπώσει αναλυτικά ως έγκλημα με ενδείξεις κακουργηματικές ακόμη και για κατασκοπία, κάποιοι στην ηγεσία της Δικαιοσύνης προσπάθησαν άρον άρον να κουκουλώσουν αντί να αποκαλύψουν.

Με εντολές τίνος; Ξεπλένουν όλη την πολιτική ηγεσία, τον κύριο Μητσοτάκη πρωτίστως, αλλά και τον ανιψιό του, και παραπέμπουν μόνο τους ιδιώτες. Με εντολές τίνος; Την ίδια στιγμή τίθενται υπό διωγμό έντιμοι δικαστές, όπως ο κ. Ράμμος, και παρεμποδίζονται οι αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές να ασκήσουν τον έλεγχο που το Σύνταγμα ορίζει».

Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε στις καταγγελίες του ιδρυτή της Intellexa και πρόσφατα καταδικασμένος από την ελληνική Δικαιοσύνη, Ταλ Ντίλιαν. «Και δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, για ένα τέτοιο κακούργημα, ο ηθικός και από ότι φαίνεται και φυσικός αυτουργός του, να μη λογοδοτήσει.

Όταν μάλιστα ο ίδιος ο προμηθευτής του παράνομου λογισμικού των παρακολουθήσεων στη κυβέρνηση, ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ζορισμένος από την απόφαση του δικαστηρίου προειδοποιεί, ή αν θέλετε, εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό.

Δεν θα γίνω, λέει, αποδιοπομπαίος τράγος. Υπενθυμίζοντας την τύχη του Νίξον με το Watergate και υπονοώντας ότι την ίδια θα έχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Με δυο λόγια, στο κέντρο αυτής της ελεεινής συνωμοσίας, που στήθηκε με όρους οργανωμένου εγκλήματος, βάζει τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη».

«Και αναρωτιέμαι: Υπάρχει σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, σοβαρή κυβέρνηση και σοβαρός πρωθυπουργός, όπου ένας καταδικασμένος με 126 χρόνια εξαπολύει τέτοιες ευθείες κατηγορίες και απειλές και αυτές μένουν αναπάντητες; Τόσο πολιτικά όσο και νομικά;

Σε μένα όμως έσπευσε ο πρωθυπουργικός ανιψιός να στείλει εξώδικο, επειδή τον είπα αυτουργό του εγκλήματος των υποκλοπών. Όπως έχει κάνει και σε σειρά δημοσιογράφων με αγωγές τύπου SLAP, για να τους εκφοβίσει να μη γράφουν το όνομά του. Προφανώς δεν είχε διαβάσει ακόμη την απόφαση που αναφέρει 277 φορές το όνομά του. 277 φορές! Με τη βούλα της Δικαιοσύνης. Αφού είναι τόσο ευαίσθητοι για την τιμή και την υπόληψή τους, γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη γι’ αυτό; Και κυρίως γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη για όσα τους καταλογίζει ο Ντίλιαν;»

«Κι αν αληθεύει η πληροφορία ότι σκέφτονται να σκαρώσουν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση, υποκύπτοντας στον εκβιασμό το Ντίλαν, ώστε αυτός να πέσει στα μαλακά, τότε ας το κάνουν. Θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας. Και δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για όσους βουλευτές κάνουν με την ψήφο τους τον εκβιασμό νόμο του κράτους. Ό, τι όμως και να κάνουν, πολύ φοβάμαι ότι οι ευθύνες θείου και ανιψιού, έχουν πια ξεφύγει από το πεδίο της πολιτικής κριτικής και πολεμικής. Και έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».