Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τη δίκη των Τεμπών – Αιχμηρή δήλωση της Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά της κυβέρνησης.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε ευθέως την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι σε «οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα» θα είχε ήδη αποχωρήσει μετά τα γεγονότα της Δευτέρας. Όπως ανέφερε, η αίθουσα που είχε παρουσιαστεί ως ειδικά διαμορφωμένη για τη δίκη, με σημαντική δημόσια δαπάνη, αποδείχθηκε ανεπαρκής και ακατάλληλη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για προσβολή προς τα θύματα και τους συγγενείς, καθώς και για απαξίωση των παραγόντων της δίκης, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες που επικράτησαν οδήγησαν σε αδιέξοδο την έναρξη της διαδικασίας.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να «αντιστρέψει την πραγματικότητα», ενώ αναφέρεται ονομαστικά και στον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο καταγγέλλει –μαζί με τον κ. Φλωρίδη– για δημόσιες παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να υποβαθμίσουν το πρόβλημα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει επίσης επιθέσεις εναντίον συγγενών θυμάτων, επιζώντων και νομικών εκπροσώπων, ενώ υποστηρίζει ότι επιχειρείται στοχοποίησή της προσωπικά λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση. Κάνει, ακόμη, λόγο για προσπάθεια απαξίωσης των αντιδράσεων των πολιτών και των οικογενειών των θυμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελλείψεις που –κατά την ίδια– χαρακτηρίζουν τη δικογραφία, όπως η απουσία κρίσιμων στοιχείων, βίντεο και ιατροδικαστικών δεδομένων, καθώς και στον κατακερματισμό των επιμέρους δικών. Η ίδια υποστηρίζει ότι συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα έχουν εξαιρεθεί από την κύρια διαδικασία, αφήνοντας αιχμές για συγκάλυψη.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμηνύει ότι «όλες οι δίκες θα γίνουν» και ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας πως η κοινωνία θα παραμείνει ενεργή στη διεκδίκηση δικαιοσύνης και λογοδοσίας.

Η παρέμβαση αυτή εντείνει περαιτέρω το ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, η οποία παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης.

