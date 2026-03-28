Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο «20ό Πολυσυνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη».

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφάνειας και ανάπτυξης άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο «20ό Πολυσυνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη» ενώ παράλληλα κάλεσε σε συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και σε ενεργό συμμετοχή των νέων στην πολιτική.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς διαφάνεια και κράτος δικαίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς που, όπως είπε, αποθαρρύνουν επενδύσεις και ωθούν νέους επιστήμονες στο εξωτερικό. «Η απάντηση είναι να αλλάξει η κυβέρνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απαιτείται κοινή στάση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει συνεργασίες με στόχο ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική σε επιλογές άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τόνισε, επίσης, τη διαχρονική συμβολή του Αλέξης Τσίπρας στον χώρο, υπογραμμίζοντας ότι το κάλεσμα για ενότητα παραμένει ανοιχτό προς την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της νέας γενιάς, επισημαίνοντας την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας της πολιτικής. Όπως ανέφερε, η απομάκρυνση από πρακτικές ρουσφετιού και η ενίσχυση ίσων ευκαιριών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι νέοι στην πολιτική και να παραμείνουν στη χώρα. «Λέμε στους νέους: ελάτε να συνεργαστούμε για να τους διώξουμε και πάρτε θέση στην πολιτική», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι διαθέτει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα ως κόμβος ενέργειας, εμπορίου και μεταφορών στα Βαλκάνια, ωστόσο σημαντικά έργα υποδομής παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Έκανε λόγο για ανάγκη άμεσου σχεδιασμού, με έμφαση στη σύνδεση του λιμανιού με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, καθώς και στην υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων που, όπως είπε, έχουν «παγώσει».

Παράλληλα, πρότεινε νέο πλαίσιο κατανομής χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία, με προτεραιότητα στην περιφέρεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη συνεργατική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη.

Κλείνοντας, επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, σημειώνοντας ότι «πρέπει να φύγουν το συντομότερο για να ανασάνει και η Θεσσαλονίκη», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Αριστεράς, τονίζοντας ότι η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί τον βασικό της άξονα.