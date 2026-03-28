Από τη Λαμία, όπου παρουσιάζει την «Ιθάκη», βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και ετοιμάζεται να καταθέσει προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράλληλα, όμως, «ακονίζει τα μαχαίρια» του, καθώς αναμένεται να εξαπολύσει εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν. Για αυτά που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε μαζί» αναφέρει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Δημήτρης Λιάκος - Οικονομολόγος

Αθανάσιος Λουκούπουλος - Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εύα Ρέντζου - Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

Μίλτος Χατζηγιαννάκης - Νομικός

Την παρουσίαση και τον συντονισμός έχει αναλάβει ο Σωτήρης Μπολάκης ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 9-11.