Στην πλήρη επιβεβαίωση του προ δύο εβδομάδων ρεπορτάζ του Dnews για εξελίξεις στη διερεύνηση της δράσης του Ταλ Ντίλιαν και στην Κύπρο προχωρά σήμερα με εκτενές ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Πολίτης».

Στις 16 Μαρτίου το Dnews ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Αναθερμαίνονται οι έρευνες και στην Κύπρο για Ντίλιαν και Αβνί». Σημερινό δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας αναφέρει πως τρία χρόνια μετά τη διαβίβαση των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις συμβάσεις προμηθειών των εταιριών του Ντίλιαν προς το κυπριακό κράτος «δρομολογείται επιτέλους η διερεύνηση της υπόθεσης, με τους επικεφαλής της έρευνας να προέρχονται από το εξωτερικό».



Τι αναφέρει το επίμαχο ρεπορτάζ του «Πολίτη» (Στοιχεία φωτιά στην Αρχή κατά της Διαφθοράς - Στο μικροσκόπιο ξανά η δράση του Ντίλιαν)

Η πρόσφατη καταδίκη του πρώην ισραηλινού πράκτορα της Μοσάντ, Ταλ Ντίλιαν, στην Ελλάδα για υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών, στρέφει αναπόφευκτα τα φώτα της δημοσιότητας και προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η Αρχή καλείται να διερευνήσει σε βάθος τη δραστηριότητα του Ντίλιαν στην Κύπρο, που εγκατέλειψε κακή κακώς μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης σε βάρος του. Στο επίκεντρο παραμένουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα και γκρίζες ζώνες, που απαιτούν πλήρη διαφάνεια και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ενώπιόν της, από τον Μάιο του 2023, μια πολυσέλιδη καταγγελία από την Ελεγκτική Υπηρεσία, προϊόν ενδελεχούς έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η έρευνα αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση του Ντίλιαν με ένα δίκτυο εταιρειών που διατηρούσαν επαφές και συναλλαγές με κρατικές υπηρεσίες και τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. H Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε τα ευρήματα της στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για να διαπιστωθούν, μεταξύ άλλων, οι λόγοι για τους οποίους υπηρεσίες της Δημοκρατίας συνεργάστηκαν ή και αγόρασαν υπηρεσίες από εταιρείες του Ντίλιαν και, κατ’ επέκταση, κατά πόσο γίνονταν παράνομες παρακολουθήσεις. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε, πρόσφατα, στην Ελλάδα και οδήγησε πρωτόδικα στην καταδίκη του Ντίλιαν με ποινή φυλάκισης οκτώ ετών. Η συγκεκριμένη καταγγελία, μαζί με όλα τα συνοδευτικά ευρήματα και έγγραφα, χαρακτηρίστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία ως απόρρητη και διαβιβάστηκε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση στις 10 Μαΐου 2023. Σχεδόν πριν τρία χρόνια!

«Πολύ σοβαρά ευρήματα…»

Η πρώτη και μοναδική φορά που η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρθηκε στην εν λόγω καταγγελία, ήταν σε ανακοίνωση Τύπου, που εξέδωσε στις 22 Μαΐου 2023, κάνοντας λόγο για «πολύ σοβαρά ευρήματα» σχετικά με συμβάσεις προμηθειών προς το κράτος.

Ειδικότερα, ανέφερε τα εξής: «Η Υπηρεσία μας είχε λάβει καταγγελία, που περιλαμβάνει ισχυρισμούς που αφορούν τη συμπεριφορά του βοηθού γενικού εισαγγελέα για την υπόθεση του μαύρου βαν. Το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας. Ωστόσο, εξετάζοντας πτυχές της καταγγελίας, ώστε να επιβεβαιώσουμε κάποια στοιχεία, προτού τη διαβιβάσουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Προέκυψαν θέματα που αφορούν συμβάσεις προμηθειών προς το κράτος, για τις οποίες έχουμε πολύ σοβαρά ευρήματα. Όλο το πακέτο, δηλαδή η αρχική καταγγελία και τα δικά μας ευρήματα, στάλθηκαν στην Αρχή στις 10/5/2023. Γι’ αυτή την υπόθεση δεν προτιθέμεθα να πούμε οτιδήποτε άλλο, γιατί αφορά απόρρητες δημόσιες συμβάσεις».

Στην Κύπρο από το 2014

Η παρουσία του Ταλ Ντίλιαν στην Κύπρο έγινε ευρέως γνωστή το 2019, όταν παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό Forbes, διαφημίζοντας λογισμικά υποκλοπών και παρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνομιλιών, και υποστηρίζοντας, ότι στο πελατολόγιό του περιλαμβάνονται αποκλειστικά κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Ο Ντίλιαν συνδέεται άμεσα με τα λογισμικά παρακολούθησης Predator και Pegasus.

Ωστόσο, ο Ντίλιαν δραστηριοποιείτο στην Κύπρο πολύ πριν το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση του αυτεπάγγελτου θέματος που ενέγραψε το ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής στις 9 Νοεμβρίου 2022 και στις 28 Ιουνίου 2023, κατά το έτος 2018 το Υπουργείο Εμπορίου χορήγησε στην εταιρεία Ws Wispear Systems Ltd που ανήκει στον Ντίλιαν άδεια εξαγωγής εξοπλισμού, για παρακολουθήσεις. Σύμφωνα δε με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστο Δαμιανού, στοιχεία από έκθεση της Αστυνομίας καταδεικνύουν, ότι οι κυπριακές αρχές γνώριζαν ήδη από το 2014 για παράνομες παρακολουθήσεις στην Κύπρο από εταιρείες πρώην Ισραηλινών πρακτόρων.

Η μοναδική παραδοχή που έγινε από πλευράς του κράτους και επιβεβαιώθηκε μέσα από το πόρισμα του ποινικού ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, είναι ότι ο Ντίλιαν παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Μέσω κεραιών που εγκατέστησε, πέτυχε πρόσβαση σε περισσότερες από 9,5 εκατομμύρια συσκευές, όπως τηλέφωνα, τάμπλετ και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το βαν και η ΥΚΑΝ

Ενώπιον δικαστικής αίθουσας και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τριών υπαλλήλων του Ντίλιαν για τις παγιδεύσεις τηλεφώνων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - ο ίδιος πρόλαβε να εγκαταλείψει την Κύπρο - ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ισχυρίστηκε, ότι στο βαν του Ντίλιαν βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ). Ο τότε διοικητής της ΥΚΑΝ, Γλυκέριος Λεοντίου, διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές του δικηγόρου, υποδεικνύοντας, ότι η ΥΚΑΝ δεν εμπλέκεται σε παρακολουθήσεις τηλεφώνων.

Η συνεργασία με Αστυνομία.

Στις συνεδρίες της επιτροπής Νομικών της Βουλής, όπου συζητήθηκε αυτεπάγγελτα η δράση του Ντίλιαν στην Κύπρο, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, κάλεσε τον αρχηγό της Αστυνομίας, να διερευνήσει κατά πόσο η Αστυνομία συνεργάστηκε με τον Ντίλιαν, βασιζόμενος σε συγκεκριμένα στοιχεία, που είχε ενώπιόν του. Η απάντηση που δόθηκε από τον τότε αρχηγό της Αστυνομίας δύο μήνες μετά, ανέφερε, ότι η συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας και του Ντίλιαν έλαβε χώρα κατά τα έτη 2014 - 2016. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, τα στοιχεία υποδηλώνουν, ότι η συνεργασία πιθανώς συνεχίστηκε μέχρι το 2019, όταν αποκαλύφθηκε η δράση του.

Διαπράχθηκαν αδικήματα αλλά…

Το βαν του Ντίλιαν εισήχθη στην Κυπριακή Δημοκρατία από το Ισραήλ με ψευδή δήλωση, ότι μεταφέρει μετεωρολογικό εξοπλισμό.

Με το επιχείρημα της ενίσχυσης του δικτύου Wi-Fi στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, ο Ντίλιαν εγκατέστησε τρεις κεραίες, αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερες από 9,5 εκατομμύρια συσκευές επιβατών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραβίαση προσωπικών δεδομένων στα χρονικά της Δημοκρατίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν εκδικάστηκε στο Κακουργιοδικείο, καθώς ο γενικός εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ανέστειλαν την ποινική δίωξη του Ντίλιαν, επικαλούμενοι «τα πολύπλοκα νομικά, αλλά κυρίως τεχνικά ζητήματα, που ανακύπτουν», καθώς και το πρόστιμο ύψους €1 εκατ., που επιβλήθηκε στην εταιρεία του από την επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Από το εξωτερικό οι επικεφαλής

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο συλλογής πρόσθετων στοιχείων από κρατικές και ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μετά τη μελέτη του υλικού που θα συγκεντρωθεί, η Αρχή θα προχωρήσει στην ετοιμασία των όρων εντολής, διορίζοντας παράλληλα τους λειτουργούς επιθεώρησης, που θα αναλάβουν τη διερεύνηση της υπόθεσης η οποία, έστω και με καθυστέρηση, θα εξεταστεί πλήρως. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι επικεφαλής της έρευνας θα προέρχονται από το εξωτερικό, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο παρεμβάσεων.

Απειλεί θεούς και δαίμονες

Αφού απέφυγε τη φυλάκιση στην Κύπρο, ο Ταλ Ντίλιαν μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου μέσω της εταιρείας Intellexa ο ίδιος και στενοί συνεργάτες του παρακολουθούσαν με κακόβουλο λογισμικό τα κινητά τηλέφωνα μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγών κομμάτων, δημοσιογράφων, στρατιωτικών, ακόμη και αστυνομικών, που υπηρετούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παρά την αποκάλυψη της δράσης του στην Ελλάδα, η ταυτότητα του εργοδότη του παραμένει άγνωστη. Πολύ πρόσφατα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 ετών. Ωστόσο, η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη, μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του. Σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Ντίλιαν τόνισε, ότι συνεργάζεται αποκλειστικά με κυβερνήσεις και άφησε σαφώς να εννοηθεί, ότι σε περίπτωση που καταλήξει στη φυλακή, θα ανοίξει το στόμα του. Και για να μην ανοίξει το στόμα του, θα πρέπει να γίνει δεκτή η έφεσή του και να ακυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση...

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς, σε περίπτωση που ο Ντίλιαν αποφασίσει να μιλήσει, οι αποκαλύψεις του ενδέχεται να ρίξουν φως και στη δράση του στην Κύπρο, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία.