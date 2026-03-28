Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωσή του. Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Με μια δήλωση-πρόκληση απευθύνθηκε προς τη Μαρία Καρυστιανού, σήμερα Σάββατο (28/3) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι «εδώ έχουμε έναν χώρο που όσον αφορά τις δυνατότητές του είναι καλύτερος από το Εφετείο με πολύ λιγότερους συντελεστές από τη δίκη για το Μάτι, το θέμα δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω και ποιος κάτω. Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων».

Συμπλήρωσε ακόμη πως «με βάση τα προβλεπόμενα, στην αίθουσα θα μπουν οι δικηγόροι, υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και 100 θέσεις εργασίας, μετά θα μπουν αυτοί που πρέπει να νομιμοποιηθούν, αυτοί πρέπει να είναι στην αίθουσα. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε 360 θέσεις, με τους 250 δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση, έχουμε χώρο για να τοποθετηθούν. Δεν αποκλείεται κανένας. Όταν στη δίκη για το Mάτι που είχε πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες και η δίκη έγινε σε αίθουσα ίδια ή μικρότερη, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;», μιλώντας στο Action24.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «γνωστό πολιτικό παιχνίδι από κάποια μειοψηφία που δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη για τα Τέμπη», επισημαίνοντας ότι «κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη γιατί στόχος ήταν όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τα στοιχεία δεν μπορούν να έρθουν στο φως ώστε να έρθει η κάθαρση».

Αναφερόμενος, επίσης, σε όσα ειπώθηκαν για την πρόεδρο του δικαστηρίου, τόνισε ότι «εάν είχε διαβαστεί σωστά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου εκεί υπήρχε μια αναφορά ότι οι δικαστές δέχονται απειλές για τη ζωή του. Αυτό δεν προσέχθηκε ότι οι δικαστές απειλούνται από κυκλώματα βρώμικα, χρυσαυγίτικα γιατί στην πραγματικότητα έχουμε μια υποκατάσταση του χρυσαυγιτισμού από μια μερίδα με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου».

Κλείνοντας, ανέφερε πως «τραμπουκισμοί εναντίον του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών, απόπειρα ανατροπής της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή γιατί ψηφιζόταν από μια μερίδα του κόσμου να πάει στη Βουλή; Για να διαλύσει τη Βουλή και να τους πλακώνει όλους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί αντιμετωπίζει κακούργημα γιατί κατέγραψε μια δικαστή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media, αυτό είναι κακούργημα».

Η απάντηση Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του υπουργού, ασκώντας σκληρή κριτική.

Όπως ανέφερε: «Μια χώρα που δίδαξε τη δημοκρατία ζει την κατάντια να έχει Υπουργό Δικαιοσύνης τον Γιώργο Φλωρίδη, ένα πρόσωπο, το οποίο στερείται ενσυναίσθησης και στοιχειωδών γνώσεων για το ότι οι παράγοντες της δίκης, διάδικοι, μηνυτές, κατηγορούμενοι, συνήγοροι και μάρτυρες πρέπει να έχουν θέσεις και όχι να στοιβάζονται όρθιοι, σαν τα ποντίκια. Και όχι βέβαια οι υποψήφιοι αρχηγοί που μονοπωλούν τη σκέψη σας κ. Φλωρίδη γιατί αποκαλύπτουν τα συνεχή σκάνδαλα της Κυβέρνησης που σήμερα υπηρετείτε και έτσι τρίζει η δική σας “καρεκλίτσα”, με την οποία και μόνο ασχολείστε.

Πέρα από αυτά όμως καλώ το ΤΕΕ να κάνει αυτοψία, επιμέτρηση και πιστοποίηση για το αν ο προυπολογισμός της ανακαίνισης του 1.600.000 ευρώ αληθινά υλοποιήθηκε ή όχι και αν ναι με ποιό ποσοστό υπεριτμολόγησης. Και βέβαια καλώ το ΤΕΕ να συγκρίνει την αίθουσα - αχούρι που ανακαίνισε ο κ. Φλωρίδης με 1.600.000€ με την από πολλού λειτουργούσα δικαστική αίθουσα του Εφετείου Αθηνών, όπου έγιναν οι μεγάλες δίκες, ώστε πέρα από την αναισθησία, αναλγησία, υποκρισία και ειρωνεία, να αναδειχθεί περίτρανα και το ψεύδος του. Φτάνει πια η ατιμωρησία. Απαιτούμε ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ για το δημόσιο χρήμα ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΑΤΕ και ΣΕΒΑΣΜΟ στους ΠΟΛΙΤΕΣ της χώρας!».

