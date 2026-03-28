Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, επισημαίνει «για τη νέα τοξική δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη»:
«Ο Φλωρίδης σήμερα το πρωί στο Action24 είπε: ''Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων'', αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού.
Μόνο αηδία και ντροπή προκαλεί ο δημόσιος λόγος του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τοξικότητα και απανθρωπιά με την έγκριση και την ανοχή του κ.Μητσοτάκη.
Η έλλειψη σεβασμού στον ανθρώπινο πόνο δείχνει το περιεχόμενο και του ανθρώπου και του πολιτικού».