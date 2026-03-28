Όσα είπε για κατώτατο μισθό, ακρίβεια, συλλογικές συμβάσεις, Νέα Αριστερά, Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Νέα Αριστερά δεν έχει ημερομηνία λήξης» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε συνέντευξή του στο ERTnews Radio 105.8.

Για κατώτατο μισθό, ακρίβεια, συλλογικές συμβάσεις είπε:

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περίπου 1 ευρώ την ημέρα. Αυτή η αύξηση εξανεμίζεται πλήρως από το νέο κύμα ακρίβειας και τη γενικευμένη ενεργειακή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να καλύψει τη χαμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν την Ελλάδα στον πάτο της Ε.Ε. ως προς την αγοραστική δύναμη, στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος του κατώτατου μισθού, αλλά και ότι οι αυξήσεις δεν μετακυλίονται στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Αυτό σχετίζεται με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να καταστήσει τις συλλογικές συμβάσεις ουσιαστικά διακοσμητικές, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα νομοθετήματα. Η επαναφορά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως πριν τα μνημονιακά χρόνια, είναι κρίσιμη. Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, οι αυξήσεις θα μπορούσαν να διαχέονται σε όλη τη μισθολογική κλίμακα και όχι να περιορίζονται αποκλειστικά στον κατώτατο. Σήμερα υπάρχει έντονο μισθολογικό χάσμα, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ».

Για τη Νέα Αριστερά δήλωσε:

«Η Νέα Αριστερά δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Η Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη ορθού λόγου και πρέπει να εκπροσωπείται με καθαρό πολιτικό στίγμα και καθαρό λόγο και στην επόμενη Βουλή. Γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές μάχες απέναντι στον παγκόσμιο παραλογισμό που ζούμε. Ο κόσμος καταλάβαινε ότι, στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ένα ακόμη μεταβατικό κόμμα- ένα “κόμμα τράνζιτ”, ένα κόμμα με ημερομηνία λήξης. Το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Αριστεράς έως τώρα ήταν το ''θολό στίγμα''. Μιλούσαμε για την ανάγκη δημιουργίας ενός προοδευτικού χώρου, χωρίς να υπάρχουν οι ρεαλιστικές βάσεις για κάτι τέτοιο. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό η Νέα Αριστερά να μπορέσει να κάνει μια επανεκκίνηση. Και μπορεί να την κάνει με μια καθαρή πολιτική γραμμή: από τη μία να οριοθετείται απέναντι στα σενάρια ενός θολού “προοδευτικού κέντρου”, και από την άλλη να απαντά σε μια πραγματική ανάγκη ενός τμήματος του εκλογικού σώματος: να υπάρχει μια σοβαρή, αξιόπιστη, μαχητική εκπροσώπηση της Αριστεράς στο επόμενο κοινοβούλιο».

Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε:

«Είναι σημαντικό να κάνουμε πολιτική κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα. Αν θέλουμε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Αριστερά, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους ακόμη κι αν δεν μας είναι ευχάριστα. Πιστώνεται τα θετικά, ότι το 2015 η Αριστερά έγινε κυβέρνηση, αλλά χρεώνεται και τα αρνητικά, που αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, μέρος της σημερινής κρίσης αναξιοπιστίας της Αριστεράς».

Κάλεσμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ

«Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύς κόσμος, πραγματικά αριστερός, που πιστεύει στην Αριστερά. Αγνός κόσμος, κόσμος που έχει αγωνιστεί. Μας ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος, εφόσον θεωρεί ότι υπάρχει αδιέξοδο στη σημερινή στρατηγική. Δεν τους ζητάμε καν να έρθουν ως ψηφοφόροι. Τους ζητάμε να συμμετάσχουν ενεργά: να ενισχύσουν τη Νέα Αριστερά, να τη στήσουμε ξανά μαζί, ώστε να υπάρχει μια σοβαρή και μαχητική Αριστερά στη Βουλή την επόμενη μέρα».