Στο ΤΑΕ κβο ΝΤΟ θα βρεθούν περίπου πέντε χιλιάδες σύνεδροι, εκ των οποίων οι 4000 είναι με την ψήφο των μελών του κόμματος και οι υπόλοιποι ως αριστίνδην -Όλο το παρασκήνιο.

Η λέξη «συμβιβασμός» μοιάζει να κυριαρχεί στα χείλι των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ, καθώς διαφαίνεται ότι επήλθε συμφωνία για τα κομβικά ζητήματα του συνεδρίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση της ηγεσίας με τις θέσεις του κ. Δούκα αλλά και του κ. Γερουλάνου, εκτιμάται ότι από καμία πλευρά δεν προκρίνεται η λογική των συγκρούσεων, αντιθέτως εκτιμάται ότι στο τέλος της ημέρας ενοποιήθηκαν οι προσεγγίσεις αναφορικά με τις κυβερνητικές συνεργασίες.

Το τελευταίο είναι και το βασικό ζήτημα που είχε θέσει εδώ και καιρό ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος φαίνεται να καλύπτεται από το κείμενο θέσεων, για αυτό και δεν αναμένεται να ζητήσει ξεχωριστό ψήφισμα. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι τις προηγούμενες ημέρες αναπτύχθηκαν αλλεπάλληλοι δίαυλοι επικοινωνίας του κ. Δούκα με τον κ. Σκανδαλίδη που είχε και την ευθύνη του κειμένου, ενώ είχε προηγηθεί και επικοινωνία στενού συνεργάτη του κ. Δούκα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να διαρρεύσει το παραμικρό. Τη δική της πινελιά φαίνεται πως έβαλε στο τελικό κείμενο για τις συνεργασίες και η Άννα Διαμαντοπούλου. Για αυτό και εισαγωγικά αναφερόμαστε στη λέξη «συμβιβασμός», δεδομένου ότι όλα όσα έγιναν ήταν αποτέλεσμα συνεννοήσεων των κορυφαίων, με τον τελικό λόγο να έχει προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης.

Σήμερα στο ΤΑΕ κβο ΝΤΟ θα βρεθούν περίπου πέντε χιλιάδες σύνεδροι, εκ των οποίων οι 4000 είναι με την ψήφο των μελών του κόμματος και οι υπόλοιποι ως αριστίνδην. Τη μερίδα του λέοντος έχει το προεδρικό μπλοκ, ενώ τη δική τους επιρροή έχουν οι κύριοι Χριστοδουλάκης, Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης, Χρηστίδης, αλλά και η κυρία Διαμαντοπούλου. Οι ακριβείς συσχετισμοί θα αποτυπωθούν πλήρως την Κυριακή με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Ο αριθμός των εκλεγμένων μελών είναι 271 και σε αυτούς θα προστεθούν οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι πέντε διατελέσαντες γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας της Κ.Ο και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το προεδρικό μπλοκ θεωρεί ότι από τους 271 μπορεί να προσεγγίσει από κοινού με τις συμμαχίες με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Χρηστίδη κοντά στα 160 ή και λίγο παραπάνω μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Τα φώτα εκ των πραγμάτων στρέφονται στην Άννα Διαμαντοπούλου που θα είναι υποψήφια με σαφή στόχο την πρωτιά στους συνέδρους. Το δεύτερο ισχυρό πρόσωπο που θα μπει στη βάσανο της υποψηφιότητας είναι ο Χάρης Δούκας, διεκδικώντας το πλασάρισμά του στις υψηλές θέσεις, παρά το γεγονός ότι οι συσχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί. Αυτό που λέγεται, πάντως, είναι πως καμία πλευρά δεν την συμφέρει το «τσαλάκωμα» του δημάρχου Αθηναίων, κάτι που μπορεί να συμμερίζεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από εκεί και πέρα έχει τη δική της σημασία πως θα κινηθούν σε επίπεδο σειράς εκλογής μια πλειάδα στελεχών από το προεδρικό μπλοκ όπως είναι οι Θανάσης Γλαβίνας, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Κώστας Τσουκαλάς Ηρακλής Δρούλιας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Νίκος Μήλης κ.α. Το καταγράφουμε διότι δεν υπάρχουν σαφείς εκτιμήσεις για το ποια είναι η επιλογή του κ. Ανδρουλάκη για τη θέση του γραμματέα του κόμματος που θα διαδεχτεί τον Ανδρέα Σπυρόπουλο. Για τους κυρίους Δούκα και Γερουλάνο έχει σημασία πως θα κινηθούν οι στενοί τους συνεργάτες, δηλαδή ο Χρήστος Πρωτόπαπας για τον δήμαρχο Αθηναίων και οι Κώστας Πανταζής και Έφη Χαλάτση για τον πρώην υπουργό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον στα πηγαδάκια θα συζητηθεί και η παρουσία στα θεματικά τραπέζια της Αθηνάς Λινού και του Νικόλα Φαραντούρη. Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής είναι θέμα λίγων ημέρων το πότε θα ανακοινωθεί η ένταξή του στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί με την ανεξάρτητη βουλευτή. Η Αθηνά Λινού φαίνεται να κρατάει ανοιχτή και την πόρτα της επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.