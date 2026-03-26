Ο Κώστας Τσουκαλάς επανήλθε με αιχμηρές δηλώσεις για την υπόθεση των υποκλοπών, θέτοντας στο επίκεντρο τις τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διετύπωσε το βασικό ερώτημα αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια όταν υποστηρίζει ότι δεν πραγματοποίησε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αλλά περιορίστηκε στην πώληση του λογισμικού Predator σε κρατικούς φορείς.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ένα σαφές «ναι» ή «όχι», καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– προκύπτουν δύο κρίσιμα ενδεχόμενα: είτε υπήρξε εμπλοκή κρατικών μηχανισμών στη χρήση του λογισμικού, είτε αυτό αξιοποιήθηκε από τρίτους, κάτι που επίσης συνιστά σοβαρό ζήτημα για την εθνική ασφάλεια. Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και σε στοιχεία που έχουν προκύψει από τη δικαστική διαδικασία, τα οποία, όπως είπε, δείχνουν σχέσεις της Intellexa με κρατικούς φορείς, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να διερευνηθεί πλήρως αν το Predator χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασιών με το Δημόσιο.

Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε ως προφανές ότι ο κ. Ντίλιαν «στέλνει σαφή μηνύματα – για να μην πω ότι απειλεί. Όταν μάλιστα λέει ότι παρόλο που ως κατηγορούμενος είχε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ,παρά ταύτα έμεινε σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης αλλά αρνείται να γίνει αποδιοπομπαίος τράγος, αυτό κάτι σημαίνει.Αν μάλιστα συνδυαστούν οι δηλώσεις αυτές με τα όσα υποστηρίχθηκαν στο ακροατήριο ότι συνέβησαν κατά της Εξεταστική Επιτροπή του 2022 υπάρχει έντονη η οσμή ότι κάποιοι είχαν διαβεβαιώσεις για το αποτέλεσμα που δεν επιβεβαιώθηκαν– κάτι που δεν περίμεναν κάποιοι – η δική του δουλειά ήταν να κατασκευάσει το λογισμικό και έπειτα να το πουλήσει στην κυβέρνηση, τότε τα πράγματα αποκτούν συγκεκριμένη ερμηνεία. Εγώ δεν υιοθετώ. Ο ίδιος λέει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν εκείνος που διεξήγαγε τις παρακολουθήσεις αλλά ήταν αυτός που πούλησε το λογισμικό σε κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις και εκείνοι με τη σειρά τους έκαναν χρήση αυτού».

«Άρα εδώ έχουμε δύο τινά» επισήμανε ο Εκπρόσωπος Τύπου ολοκληρώνοντας τη συλλογιστική του και εξήγησε: «Ή η αλήθεια είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι πίσω από αυτή την διαδικασία και πρέπει να απολογηθεί ή αν δεν είναι το Μέγαρο Μαξίμου και είναι τέσσερις ιδιώτες, που απ’ ότι φαίνεται θα ελεγχθούν για το αδίκημα της κατασκοπείας, θα πρέπει να δούμε που πούλαγαν αυτό το υλικό. Σε ξένες δυνάμεις; Δε νοιάζει την κυβέρνηση ή δεν την ενδιαφέρει να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιοι είναι εκείνοι, οι οποίοι ως εξωτερικοί παράγοντες επιβουλεύονταν την εθνική ασφάλεια της χώρας μας και ήθελαν να ξέρουν κρατικά μυστικά και όσα συζητούσαν υψηλοί αξιωματούχοι;».



«Από το δικαστήριο προέκυψε ότι η Intellexa ακόμη και μετά την καταδίκη της εξακολουθούσε να λειτουργεί στην Ελλάδα και να οργανώνει και εκδηλώσεις στην περιοχή του Πειραιά. Ο κ. Κοντολέων ανέφερε ότι γνώριζε την εγκατάσταση, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδιδε άδειες εξαγωγής του Predator στη Μαδαγασκάρη και το Σουδάν και μάλιστα ότι ο κ. Λαβράνος συμμετείχε σε αποστολές του υπουργείου και τα αυτοκίνητα της Intellexa είχαν βρεθεί να είναι μέχρι την ΕΥΠ. Το ότι οι καταδικασμένοι έκαναν δουλειές με το ελληνικό δημόσιο και την κυβέρνηση έχει προκύψει με σαφήνεια . Το αν μέσα σε αυτές τις δουλειές ήταν και το predator, σε αυτό πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;» συμπλήρωσε

Ενώ, στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν είναι ικανή να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια.

«Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης που οφείλει να επιτελεί το πατριωτικό καθήκον να διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια. Εδώ λοιπόν αν είχαμε κατασκοπία και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα σημαίνει είτε ότι έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια και για κάποιο λόγο, δεν τη νοιάζει και να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να μάθουμε τι έγινε και ποιοι επιβουλεύτηκαν τη χώρα μας είτε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να ελέγξει πλήρως το πολιτικό σύστημα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και να δημιουργήσει ένα μονοκομματικό προσωπικό κράτος με επίκεντρο το Μαξίμου. Και στα δύο σενάρια αυτή η κυβέρνηση έχει παραβεί τον όρκο της και άρα υπάρχει ένα προφανές πολιτικό ζήτημα», σχολίασε δηκτικά ο Εκπρόσωπος Τύπου.



Ερωτηθείς για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, δήλωσε ότι «εμείς περιμένουμε να δούμε πως θα γίνει η διαδικασία της αναβάθμισης της κατηγορίας. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα προκύψει έλεγχος και άλλων ανθρώπων από την στιγμή που το ένα τρίτο των παρακολουθούμενων ήταν κοινοί στόχοι ΕΥΠ και Predator μέσω ενός ενιαίου κέντρου παρακολούθησης».

«Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μία επιστολή, και δεν την έστειλε τυχαία, απευθυνόμενος στα υπόλοιπα θύματα του predator ότι όλοι έχουν μία ευθύνη απέναντι στο Σύνταγμα και κάνουν κάθε διαδικασία ώστε να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για το πως και με ποιανού την ευθύνη λειτούργησε το εν λόγω λογισμικό», ανέφερε αποσαφηνίζοντας τη θεσμική στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ, για ακόμη μία φορά.

Ενόψει, τέλος, του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής που ξεκινά αύριο ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η απαλλαγή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μονόδρομος για την πολιτική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας. Στόχος είναι να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ».



Σχετικά με τη συζήτηση αναφορικά με το ψήφισμα ή όχι για τον αποκλεισμό συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «εγώ, όντας παρών την Τρίτη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, σας βεβαιώνω ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης – που έχει αναλάβει μαζί με άλλους συντρόφους την διακήρυξη – μετά από ολιγόλεπτη συζήτηση αναφέρθηκε σε μία συγκεκριμένη διατύπωση όπως εκφράστηκε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την οποία δεν υπήρξε καμία διαφωνία». «Νομίζω όμως ότι το κύριο ζήτημα και αυτό που σηματοδοτεί αυτό το συνέδριο είναι να υπάρξει ένα μεγάλο κάλεσμα στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ώστε να έρθει να συμπαραταχθεί μαζί μας, σε συγκεκριμένους άξονες και να αποφασίσουμε πως το ΠΑΣΟΚ - που είναι ένα κόμμα πατριωτικό, κοινωνικό, σοσιαλιστικό και μεταρρυθμιστικό - με αυτή του την ταυτότητα να έρθει και να δώσει λύσεις στα σημερινά προβλήματα της χώρας. Η χώρα έχει ανάγκη από κυβέρνηση που μπορεί να εγγυηθεί την γεωπολιτική επανασύνδεση της με όρους ασφάλειας, την αποκατάσταση των θεσμών, την ισχυροποίηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την περιφερειακή ανάπτυξη και φυσικά δημογραφική αναγέννηση. Αυτοί οι στόχοι θέλουν ένα ρωμαλέο κόμμα με κινηματικά χαρακτηριστικά που θα μπορεί με όραμα και ρεαλισμό να πάει τη χώρα μπροστά», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.