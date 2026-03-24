«Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν» αναφέρει στην επιστολή του προς τα μέλη της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης.

Την παραίτηση του επίσημα από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, υπέβαλε ο Αλέξης Χαρίτσης, που επέλεξε να το πράξει στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, αποστέλλοντας παράλληλα επιστολή προς τα μέλη του κόμματος.

Κάνει αναφορά στα δύο αντιπαραθετικά σχέδια που υπάρχουν εντός της Πατησίων, ως προς το μέλλον του κόμματος και συνολικά της Αριστεράς.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αυτή η διαφωνία και η διαφορετική κατεύθυνση την οποία έχουν τα μέλη της πλειοψηφίας του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ο λόγος που οδηγείται στην παραίτηση. «Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία». Πλέον, η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο, με την ευθύνη να προκηρύξει έκτακτο Συνέδριο, με θέμα την εκλογή νέου προέδρου.

Μέχρι τότε, χρέη προέδρου θα εκτελεί ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης - ο οποίος αναμένεται και να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος στο Συνέδριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η επιστολή Χαρίτση προς τα μέλη της Νέας Αριστεράς