Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την απόφαση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνου Πλεύρη σχετικά με την αφαίρεση ασύλου από τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων σέβεται την «ανθρωπιά». Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει εμφατικά την αντίθεση μεταξύ των θέσεων του Πλεύρη και της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη, η οποία επέλεξε να απέχει αντί να καταψηφίσει, θέτοντας ερωτήματα για το ποιοι εκπροσωπούν τις απόψεις της ΝΔ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «όταν ένας άνθρωπος ζει εδώ και 30 χρόνια στην πόλη μας, πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να ζει μαζί μας εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Αναφερόμαστε στην προκλητική αφαίρεση ασύλου από τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ. Δεν προβληματίζεται ο κ. Πλεύρης από το γεγονός ότι η παράταξη του κ. Μπακογιάννη δεν καταψήφισε αλλά απείχε; Ποιοι εκπροσωπούν τις απόψεις Πλεύρη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας; Δεν εκπροσωπείται από την παράταξη της ΝΔ του Κώστα Μπακογιάννη;».