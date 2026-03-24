Επίθεση εξαπέλυσε προς τον Θάνο Πλεύρη ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας σε δήλωση κατά του Θάνου Πλεύρη, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του. «Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μια πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου», τονίζει ο Δούκας.

Στην ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι «όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας».

Ο ίδιος αναφέρεται και στις δηλώσεις Πλεύρη στο Κιλκίς, χθες, χαρακτηρίζοντας την εμφυλιοπολεμική ρητορική του ως προσπάθεια διχασμού των Ελλήνων, λίγες μόνο μέρες πριν από την Εθνική Επέτειο. «Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας.