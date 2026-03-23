«Αυτός ο υπουργός, αυτή η κυβέρνηση και ο επικεφαλής της, προσβάλλουν κάθε μέρα τους πολίτες», ανέφερε στην αιχμηρή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σοβαρές καταγγελίες από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συνθήκες που επικράτησαν στην έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «φιάσκο» και εικόνες ντροπής λόγω ασφυκτικά γεμάτης και ακατάλληλης αίθουσας.

Επιρρίπτει ευθύνες στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και την κυβέρνηση, κατηγορώντας τους για ανικανότητα και κυνισμό, καθώς –όπως σημειώνει– δεν εξασφάλισαν έναν αξιοπρεπή χώρο για μια τόσο σημαντική δίκη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την αντίθεση ανάμεσα στις προηγούμενες διαβεβαιώσεις περί ετοιμότητας και στις πραγματικές συνθήκες, τονίζοντας ότι προσβάλλεται η μνήμη των θυμάτων και οι συγγενείς τους.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το αίσχος με την ασφυξία στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, επιβεβαιώνουν όχι απλώς την ανικανότητα, αλλά και τον κυνισμό του κ. Φλωρίδη και της κυβέρνησης.

Δεν κατάφερε το στοιχειώδες: να βρει και να οργανώσει κατάλληλο χώρο για να διεξαχθεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό η δίκη για μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό είναι το χρέος, όχι το δικό του, αλλά μιας Πολιτείας που σέβεται τους πολίτες, τους συγγενείς των θυμάτων, τη μνήμη των ίδιων των θυμάτων.

Ας αναζητήσουν οι πολίτες τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, που διαβεβαίωνε από τον …Οκτώβριο του 2024 ότι «κινήθηκε γρήγορα», που επαναλάμβανε ξανά στις αρχές του Φεβρουαρίου ότι ο χώρος «είναι παντελώς έτοιμος», σχεδόν πανηγυρίζοντας.

Και ας δουν και τις σημερινές εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, όπου συγγενείς βρέθηκαν να κάθονται στο… εδώλιο γιατί η αίθουσα δεν πληρεί καμιά απολύτως προϋπόθεση.

Αυτός ο υπουργός, αυτή η κυβέρνηση και ο επικεφαλής της, προσβάλλουν κάθε μέρα τους πολίτες