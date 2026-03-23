«Όλα αυτά είναι παράνομα».

«Δεν πρέπει η ασθένεια της συνωμοσιολογίας της κας Κωνσταντοπούλου να περάσει στην Ελλάδα», είπε ο ο υπουργός Υγείας, σχετικά την βιντεοσκόπηση μέσα στη Βουλή του ίδίου από τον πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μεταξύ άλλων, τόνισε:

Κληθείς να σχολιάσει την βιντεοσκόπηση από την πλευρά της κα Κωνσταντοπούλου των όσων συνέβαιναν στο ανακριτικό γραφείο

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ειδικότερα, τη βιντεοσκόπηση στο ανακριτικό γραφείο, αλλά και τις σημερινές δηλώσεις της έξω από το δικαστήριο της Λάρισας για «αδίστακτες, βρόμικες εξουσίες, σκοτεινούς δρεπανιφόρους μηχανισμούς» με τους οποίους αντιπαρατίθεται, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Είναι δυνατόν να ανεβάζει στα social media διαδικασία που διεξάγεται σε ανακριτικό γραφείο; Είναι φυσιολογικά πράγματα; Αυτά με τα βίντεο τα έχει κάνει σκοινί κορδόνι για να μένει στην επικαιρότητα. Όλα αυτά είναι παράνομα. Μετά το περιστατικό το δικό μου στη Βουλή, ανακοινώθηκαν πολύ σκληρά μέτρα. Δεν πρέπει να αφήσουμε την κα Κωνσταντοπούλου να δηλητηριάζει την Ελλάδα. Αν πιστεύουμε στα σοβαρά ότι όλοι οι δικαστές είναι πιασμένοι, να αλλάξουμε χώρα. Η δίκη είναι η κάθαρση».

Αναφορικά με μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Α. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα μέτρα πρακτικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σαν να μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ερωτηθείς αν θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη στην περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία για τις υποκλοπές είπε: «Εγώ προσωπικά δεν έχω αποφασίσει ούτε έχω σκεφτεί να προσφύγω στην Δικαιοσύνη για αυτό το θέμα γιατί από την αρχή πήρα μια θέση ότι δυστυχώς στην εποχή μας, ιδιαίτερα για όσους έχουμε smart phones, οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων για τους ειδικούς είναι σχετικά απλό ζήτημα. Θα σας πω την άποψή μου όπως την έχω ζήσει από την υπουργική μου εμπειρία. Πάμε σε μια μεγάλη ξένη πρεσβεία, στην είσοδο της πρεσβείας έχουν ένα κουτί που λέει «αφήστε τα κινητά σας εδώ». Πάμε σε ξένα παλάτια, όταν μπαίνεις στα παλάτια το πρώτο που μας λέμε είναι «τα κινητά σας τα αφήνετε εδώ». Για ποιο λόγο αυτά τα κράτη και οι πρεσβείες επιβάλλουν να αφήνεις τα κινητά σου έξω; Γιατί πιστεύουν ότι είναι πιθανόν κάποιος να χρησιμοποιεί μια τηλεφωνική συσκευή ως μέσω παρακολούθησης άρα για να συμβαίνει αυτό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου πάει να πει ότι αυτό είναι κάτι που δύναται και είναι σχετικά σύνηθες να συμβαίνει».