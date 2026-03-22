Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας από τους «δελφίνους», καθώς και πολλά σημαντικά ονόματα δίνουν τη μάχη των εντυπώσεων με τη σειρά εκλογής τους στην Κεντρική Επιτροπή - Οι βουλευτές εκλέγονται αριστίνδην.

Σε ακριβώς μια εβδομάδα από σήμερα, την Κυριακή 29 Μαρτίου, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα ολοκληρώνει τις διαδικασίες του. Και θα αρχίζει, ίσως, το πιο «πικάντικο» κομμάτι του συνεδρίου, που δεν είναι άλλο από την καταμέτρηση των σταυρών για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Μετά από αρκετά χρόνια η διαδικασία αυτή αποκτά ουσιαστικό πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς πάνε αρκετά συνέδρια πίσω από τότε που η σταυροδοσία οδηγούσε σε πολιτικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 2022 (σ.σ: και πρώτο με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη), τις τρεις πρώτες θέσεις είχαν κερδίσει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Στέφανος Ξεκαλάκης, ενώ λίγο πιο πίσω ήταν ο Παύλος Χρηστίδης. Ενδεχομένως όλοι τους να μετέχουν στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή χωρίς σταυρό, δεδομένου ότι Χριστοδουλάκης και Χρηστίδης είναι αυτοδίκαια ως βουλευτές, ενώ φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει διάταξη στο καταστατικό που οι πρώην γραμματείς να μετέχουν ex officio, οπότε Σπυρόπουλος και Ξεκαλάκης δεν θα χρειάζονται σταυρό.

Στον αντίποδα τα φώτα του ενδιαφέροντος στρέφονται σε άλλα κορυφαία στελέχη που θα πρέπει να μπουν στη βάσανο να κυνηγούν «κουκιά», δηλαδή συνέδρους. Η πιο ηχηρή περίπτωση είναι αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου. Μετά το come back με την υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ αλλά και την ανάληψη της θέσης της υπεύθυνης στρατηγικού σχεδιασμού, η κυρία Διαμαντοπούλου είναι λογικό να φιλοδοξεί να «κερδίσει» την καρδιά της οργανωμένης βάσης, λαμβάνοντας την πρώτη θέση. Κάτι που εκ των πραγμάτων περνάει από την υλοποίηση της συμφωνίας που έχει εδώ και καιρό με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η δεύτερη ηχηρή υποψηφιότητα θα είναι αυτή του Χάρη Δούκα.

Η σειρά εκλογής του αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τον δήμαρχο Αθηναίων, πολύ περισσότερο μετά τα όσα έγιναν την προηγούμενη Δευτέρα με τα ποσοστά των συνέδρων και τις σχετικές διαρροές από το επιτελείο του.

Ο κ. Δούκας προφανώς και δεν θα ήθελε να «τσαλακωθεί» στο αμιγώς κομματικό ακροατήριο, που σημαίνει ότι θα ήθελε να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα, δεδομένης της σκληρής σύγκρουσης που έχει με το προεδρικό μπλοκ αλλά και το σπάσιμο της συμμαχίας με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Διαφαίνεται πάντως πως είναι αρκετοί οι σύνεδροι που «πατούν» και στους δυο, εξ ου ενδεχομένως και το μπέρδεμα που έγινε για το ποιος -Δούκας ή Χριστοδουλάκης- έχει περισσότερους συνέδρους.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μια σειρά κορυφαία στελέχη, ιδίως από τις νεότερες γενιές, που διεκδικούν την εκλογή τους σε υψηλές θέσεις, όπως επίσης και στενοί συνεργάτες των κορυφαίων παραγόντων του ΠΑΣΟΚ, που φιλοδοξούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο όργανο που θα εκλεγεί.

Από το προεδρικό μπλοκ, στην κατηγορία αυτή είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Νίκος Μήλης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Ηρακλής Δρούλιας, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Καραμπιζιώτης, η Μάρα Κουκουδάκη, η Πέννυ Δαλαμπούρα κ.α.

Από την πλευρά του Χάρη Δούκα, το πιο σημαντικό στέλεχος είναι προφανώς ο Χρήστος Πρωτόπαπας, όπως επίσης και οι στενοί του συνεργάτες Κώστας Πανδής, Χρήστος Σωτηρόπουλος, Ρωξάνη Μπέη, Αναστασία Σιμητροπούλου και Λάζαρος Καραούλης.

Ο Παύλος Γερουλάνος, που έχει εμφανή αδυναμία στα οργανωτικά ζητήματα, θα θελήσει να εκλέξει σχετικά ψηλά στελέχη όπως ο Κώστας Πανταζής, η Έφη Χαλάτση, ο Γιώργος Πετρουλάκης, ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, τον Δημήτρη Μπιρίτη, τον Γιώργο Κουμεντάκο κ.α.

Το δικό του σημαντικό μερίδιο είναι σαφές πως θα έχει στην νέα Κεντρική Επιτροπή ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που κατέγραψε σημαντικά ερείσματα στην κομματική βάση. Διαφαίνεται ότι πλέον είναι αρκετά κοντά του η έμπειρη στα οργανωτικά Τόνια Αντωνίου, ενώ ανάμεσα στα στελέχη που αναμένεται να πάνε ψηλά βρίσκονται οι Μανώλης Αννέτης, Γρηγόρης Κατσίλας, Στέφανος Μιχαλάκος, Γιώργος Αναγνώστου κ.α.

Η κυρία Διαμαντοπούλου, τέλος, εκτός της μάχης για την πρωτιά, θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων, να εκλέξει στην Κεντρική Επιτροπή τον Γιάννη Μεϊμάρογλου, την Χαρά Κεφαλίδου, την Βαγγελιώ Σχοιναράκη, τον Τάσου Κουρκούτα και τον Λάμπρο Παλάντζα.