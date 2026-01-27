«Είστε από αυτούς που κρατάνε τον Μητσοτάκη στην εξουσία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Καρασμάνη να απαντά πως «ο λαός τον κρατάει».

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στην εξεταστική επιτροπή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο οποίος διέκοψε για δέκα λεπτά την συνεδρίαση προειδοποιώντας την με επιβολή κοινοβουλευτικών κυρώσεων.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβασε τους τόνους εξετάζοντας πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν βουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Καρασμάνη, κατηγορώντας τον πως δεν απαντά στις ερωτήσεις της, με τον μάρτυρα να της απαντά πως θέλει να κάνει «σόου» μαζί του.

«Είστε από αυτούς που κρατάνε τον Μητσοτάκη στην εξουσία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Καρασμάνη να απαντά πως «ο λαός τον κρατάει». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άνοιξε κόντρα με τους «γαλάζιους» βουλευτές για το ποιος θα βρει την ψήφο του» στις εκλογές αναφέροντας στον Νίκο Βλαχάκο αδερφού του πεσόντα εν ώρα καθήκοντος κατά την κρίση στα Ίμια το 1996, Παναγιώτη Βλαχάκου: «Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του κύριε Βλαχάκο. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια. Δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας».

Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ, με τον Φίλιππο Φόρτωμα να φωνάζει «είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;».

Η εξέταση συνεχίστηκε με τα αίματα να ανάβουν για τα καλά, μετά από μερικά λεπτά όταν ο Ανδρέας Νικολακόπουλος έκλεισε το μικρόφωνο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντάς της πως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο της. Ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί κλείνετε τα μικρόφωνα;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ. Υπάρχουν κι άλλοι συνάδελφοί εδώ. Έχετε δύο λεπτά. Η συζήτηση πρέπει να μπει σε μία τάξη δεν είστε μόνο εσείς.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα γιατί τώρα μιλάω εγώ με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη. Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Όχι θα την βάλετε εσείς. Όσοι σας ζήσαμε (σ.σ. ως πρόεδρο της Βουλής) το μετανιώσαμε, ακόμα και αυτοί που σας έβαλαν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλο. Και να είστε βέβαιοι ότι έχουν σκυλομετανιώσει όλοι αυτοί που σας ψήφισαν και θα φανεί στην κάλπη την οποία τρέμετε.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες. Δεν με όρισαν. Άλλος όρισε τα μέλη του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλοι με τον ίδιο τρόπο έχουν εκλεγεί εκτός από τους 50 βουλευτές της ΝΔ που είναι με σταυρό. Έναν έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση “εγκληματική οργάνωση”. Να διαβάσουν ορισμένοι το άρθρο 81 του ΚτΒ για ανάρμοστη συμπεριφορά. Αν ξαναδιακόψει θα υπάρξουν κυρώσεις. Διακόπτουμε για δέκα λεπτά.