Τα δύο πολιτικά σχέδια που διχάζουν.

Πολώνεται σταδιακά η αντιπαράθεση στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, ανάμεσα στα στελέχη που εκφράζουν τις δύο διαφορετικές στρατηγικές επιλογές ως προς το ζήτημα των συνεργασιών, που διχάζει το κόμμα, όσο η συζήτηση μεταφέρεται από το προγραμματικό σκέλος, στο ζήτημα της Πολιτικής Απόφασης.

Αν και η αντιπαράθεση διεξάγεται μέσα σε πολιτικό και πολιτισμένο πλαίσιο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι ξεκάθαρες. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθημένη να κάνει πίσω από τις θέσεις της, επομένως καθίσταται δύσκολη η αναζήτηση μιας συμβιβαστικής διατύπωσης που θα επιτρέψει στο κόμμα να προχωρήσει ενωμένο.

Δύο διαφορετικά στρατηγικά σχέδια

Αν και όλοι στη Νέα Αριστερά συμφωνούν ως προς την ανάγνωση της διεθνούς και εγχώριας συγκυρίας, από τις τοποθετήσεις των συνέδρων γίνεται σαφές πως υπάρχει διαφορετική οπτική για το πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Και οι τοποθετήσεις κορυφαίων εκφραστών τόσο της ηγεσίας, όσο και της πλειοψηφίας, το καθιστούν ακόμα πιο ξεκάθαρο.

Σκουρλέτης: «Άλλο συμμαχίες, άλλο συνιστώσα»

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του, ο Πάνος Σκουρλέτης, που εκφράζει την πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου, ξεκίνησε αναγνωρίζοντας το επίπεδο υψηλό επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, μιλώντας για «όαση», σε μια εποχή που κυριαρχεί ο τοξικός λόγος και τα μονοπρόσωπα κόμματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν μπορεί να μας αφορά η ιστορία της ανασύνθεσης της “δημοκρατικής παράταξης”, αλλά της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς», σημείωσε χαρακτηρίστε, συμπληρώνοντας πως «η Αριστερά παραμένει αναντικατάστατη δύναμη».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η αναζήτηση συμμαχιών με δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, εκ μέρους της Αριστεράς και άλλο να μετατραπεί η «Αριστέρα σε συνιστώσα» σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Τέλος, άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως ήταν «άδικος και απαξιωτικός ο τρόπος που αντιμετώπισε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνα που οδήγησαν στη νίκη του 2015».

Μπίστης: «Η γραμμή του Μετώπου περνάει από τον Τσίπρα»

Σε εντελώς διαφορετική γραμμή κινήθηκε ο Νίκος Μπίστης, που εντάσσεται στην πλευρά της πλειοψηφίας. Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, σημείωσε πως ο «Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει ρόλο καταλύτη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο», συμπληρώνοντας πως η «γραμμή του μετώπου περνάει αναγκαστικά από τον Τσίπρα».

Τέλος, φάνηκε ότι είναι υπέρ των καθαρών λύσεων. «Οδηγηθήκαμε στο Συνέδριο για να υπάρξει επιλογή γραμμής, για να εφαρμοστεί απερίσπαστη. Όχι δύο αλληλοανερούμενες. Τώρα έφτασε η στιγμή της αλήθειας, η ώρα των καθαρών λύσεων. Το να αναζητηθεί μια νέα παραλυτική φόρμουλα στο όνομα της ενότητας (…) θα είναι αναβολή της σύγκρουσης που έχει έναν επιπλέον κίνδυνο. Να χαλάσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις.