Το «Σπίτι του Αγωνιστή» επισκέφτηκε σήμερα ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε σήμερα το ίδρυμα περίθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή», όπου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα για τους φιλοξενούμενους. Τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν οι Δημήτρης Αρβανιτάκης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και Βασίλης Δημόπουλος, μέλος της ΚΕ και οι Χρήστος Κατσώτης και Σεμίνα Διγενή, βουλευτές Νοτίου Τομέα του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθυνόμενος στους παλαίμαχους αγωνιστές τόνισε:

«Νιώθουμε όλοι μας, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη χαρά που είμαστε ανάμεσά σας, ανάμεσα σε αγωνιστές και αγωνίστριες του κινήματος, της ζωής, που συνεχίζετε, σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, απ’ το δικό σας μετερίζι, τον αγώνα για την επιβίωση, για την αλληλεγγύη, με συντροφικότητα, με αγάπη ο ένας για τον άλλον.

Βέβαια, στα πρόσωπά σας βλέπουμε όλη την ιστορία του Κόμματός μας, εδώ και δεκαετίες μέχρι σήμερα, που πέρασε από φωτιά και σίδερο αλλά στέκεται όρθιο, στέκεται δυνατό. Όπως λέει και το σύνθημα του 22ου Συνεδρίου που ξεκινάει σε λίγες μέρες:

«ΚΚΕ δυνατό, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, στον αγώνα για τον Σοσιαλισμό».

Σ’ αυτό το πλαίσιο θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, να είναι καλά αυτά τα χρόνια, να έχουμε μια πιο χαρούμενη χρονιά, πιο ευτυχισμένη χρονιά. Ειδικά σε όλους και όλες εσάς εύχομαι καλή υγεία και, βέβαια, το Κόμμα είναι στο πλευρό σας σε οτιδήποτε χρειάζεστε και δυνατά, όπως πάντα, να συνεχίσουμε σ’ αυτόν τον δρόμο που έχουμε χαράξει. Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία και κουράγια πολλά».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αντάλλαξε ευχές με τους φιλοξενούμενους και τους έδωσε αναμνηστικά ενώ παρέλαβε κι ο ίδιος δώρα, μεταξύ αυτών ένας σκούφος που έπλεξε αγωνίστρια γι’ αυτόν και μια φωτογραφία συγγενών του, επίσης από φιλοξενούμενη στο «Σπίτι του Αγωνιστή».