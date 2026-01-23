«Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα πράγματα στον πλανήτη και στη χώρα μας έχουν έρθει τα πάνω κάτω» τόνισε.

Στη σημασία του Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας καθαρής, ρεαλιστικής και ταυτόχρονα ριζοσπαστικής πολιτικής πρότασης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στον Real FM 97,8.

Όπως τόνισε, το συνέδριο πραγματοποιείται «σε μια περίοδο που τα πράγματα στον πλανήτη και στη χώρα μας έχουν έρθει τα πάνω κάτω», υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά παίρνει την πρωτοβουλία «να διοργανώσει ένα προγραμματικό συνέδριο ακριβώς για να συζητήσει ποιες πρέπει να είναι οι προγραμματικές θέσεις ενός σύγχρονου κόμματος της Αριστεράς, που θέλει να αντιστοιχηθεί με τις πολύ μεγάλες αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου «θα αποκρυσταλλώσουμε τις θέσεις μας για τα πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας: το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, το δημόσιο σύστημα υγείας, την εξωτερική πολιτική, τη γεωπολιτική θέση της χώρας, την κλιματική κρίση και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας».

Όπως σημείωσε, ο πολιτικός διάλογος και οι συνεργασίες «δεν μπορούν να στηρίζονται σε ρητορικές εκκλήσεις ή σε συνεννοήσεις κορυφής», αλλά «πρέπει να εδράζονται πάνω σε ένα πρόγραμμα, το οποίο οφείλει να είναι και ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό».

Αναφερόμενος στη στρατηγική της Νέας Αριστεράς για το Λαϊκό Μέτωπο, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πρόταση με σαφές πολιτικό πρόσημο: «Δεν μιλάμε γενικώς και αορίστως για συνάθροιση δυνάμεων. Δεν βλέπουμε την πολιτική με όρους αριθμητικής. Μιλάμε για δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα».

Όπως είπε, η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται «στις δυνάμεις από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι τη δημοκρατική παράταξη, με σημαντικό ρόλο και για τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας», επισημαίνοντας ότι οι δύο κεντρικές αγωνίες των προοδευτικών πολιτών σήμερα είναι «η ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς» και «η διαμόρφωση ενός πραγματικού αντιπαραθετικού πόλου απέναντι στην κυβέρνηση της Δεξιάς».

«Το κρίσιμο είναι να μην έχει τρίτη ευκαιρία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω σε αυτήν ακριβώς την κοινωνική ανάγκη έρχεται να πατήσει η δική μας πρωτοβουλία», τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ακόμη ότι η κοινωνία «δεν ζητά θολές πολιτικές προτάσεις», αλλά «μια καθαρή πολιτική πρόταση που να δίνει πειστικές απαντήσεις και να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των συνεργασιών, ξεκαθάρισε ότι αυτές δεν μπορούν να βασίζονται «σε προσωπικές συμπάθειες, αντιπάθειες ή φιλοδοξίες», αλλά στην προγραμματική σύγκλιση, τονίζοντας ότι «έχουμε επικοινωνία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις», όμως η ουσία βρίσκεται «στο πού συμφωνούμε και στο πού διαφωνούμε».

Αναφορά έκανε και στη διάχυση νεοσυντηρητικών αντιλήψεων στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό», καθώς «πρωτοκλασάτοι υπουργοί της συχνά κινούνται σε μια τέτοια ατζέντα». Όπως υπογράμμισε, ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων «δεν μπορούν να μπαίνουν σε λογικές διαβούλευσης».

Τέλος, επισήμανε ότι ευθύνη της Αριστεράς είναι «να δώσει καθαρές και ευθείες απαντήσεις για το ποια μπορεί να είναι μια σύγχρονη προοδευτική ατζέντα για την Ελλάδα της επόμενης περιόδου», καταλήγοντας ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς.