Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις «σφαγές των Κουρδων στη Συρία» ζητά ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

«Οι εξελίξεις στους κουρδικούς θύλακες της Συρίας προκαλούν βαθύτατη ανησυχία με τα διεθνή μέσα να καταγράφουν νέες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Δαμασκού και του SDF (Κούρδοι), υπό τη σκιά μιας εύθραυστης εκεχειρίας», αναφέρει σε ανάρτησή του.

«Η κλιμάκωση των συγκρούσεων σε πόλεις όπως το Χαλέπι και το Καμισλί, δείχνουν ότι η Συρία οδηγείται εκ νέου σε έναν φαύλο κύκλο χάους, με άμεσο κίνδυνο εξάπλωσης της αποσταθεροποίησης σε ολόκληρη την περιοχή», σημειώνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη, «οι επιθέσεις του Συριακού στρατού στο Κομπάνι συνιστούν άμεση απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα, με σαφείς και άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη. Σε αυτές τις εξελίξεις, η Τουρκία φέρει βαρύτατη ευθύνη υποστηρίζοντας τα ριζοσπαστικά ισλαμιστικά στοιχεία εναντίον των Κούρδων».

«Είχα προειδοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική προς το καθεστώς Τζολάνι με τη στήριξη της Άγκυρας, οδηγούν σε αφανισμό εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες. Επανέρχομαι και ζητώ άμεση παρέμβαση της ΕΕ και κυρώσεις», καταλήγει η ανάρτηση.

