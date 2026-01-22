Η Θεσσαλονίκη γίνεται έτσι ο επόμενος σταθμός μιας ανοιχτής, ζωντανής συζήτησης που φιλοδοξεί να φέρει τη δημοκρατία πιο κοντά στους πολίτες - όχι ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως καθημερινή πρακτική και συλλογική ευθύνη.

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES Ελλάδα), με θέμα «Δημοκρατία Vs Αυταρχισμός: η σύγκρουση που θα κρίνει το μέλλον», ο Ντέμοκρατ συνεχίζει τον δημόσιο διάλογο για τις μεγάλες δημοκρατικές προκλήσεις της εποχής μας και μεταφέρει τη συζήτηση στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους), από τις 14:00 έως τις 17:00.

Ως επόμενο βήμα, η πρωτοβουλία συζητά για το πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε «τη Δημοκρατία στην πράξη»: πώς λειτουργεί η δημοκρατία πέρα από τις εκλογές, πώς δοκιμάζεται στην καθημερινότητα των πολιτών, στους θεσμούς, στη συμμετοχή, στα δημόσια κοινωνικά αγαθά (υγεία, παιδεία, εργασία), στη λογοδοσία και στο κράτος δικαίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται ξανά υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung, με δομή τύπου Tedx και περιλαμβάνει δύο θεματικούς κύκλους που θα αφορούν στη Δημοκρατία ανάμεσα στις εκλογές αλλά και στην καθημερινότητά μας. Ενδιάμεσα, θα υπάρξει ένα debate με φοιτήτριες και τελειόφοιτες του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, με θέμα «Από τα Παραδοσιακά Μέσα στις Ψηφιακές Πλατφόρμες: Πού κρίνεται σήμερα ο Δημόσιος Λόγος και η Δημοκρατία;».

Η Θεσσαλονίκη γίνεται έτσι ο επόμενος σταθμός μιας ανοιχτής, ζωντανής συζήτησης που φιλοδοξεί να φέρει τη δημοκρατία πιο κοντά στους πολίτες - όχι ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως καθημερινή πρακτική και συλλογική ευθύνη.

Συντονίζουν οι Βάσια Μαδέση και Γιώργος Παπαγεωργίου.

ΥΓ: Ο Ντέμοκρατ είναι μία φανταστική πολιτική φιγούρα που επινοήθηκε για να συζητά με διάφορους τρόπους (σκίτσα, βίντεο, σατιρικούς διαλόγους αλλά και σημαντικά ιδεολογικά κείμενα) με τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τις ιδέες στην πολιτική. Διαπίστωσε γρήγορα ότι επικοινωνεί και διαδρά πολύ καλύτερα με τους νέους και τους αποστασιοποιημένους -κομματικά- πολίτες, σε σύγκριση με την «παραδοσιακή» πολιτική επικοινωνία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:



Α) Η Δημοκρατία μετά την κάλπη



Συμμετοχική Δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο - Ακριβοπούλου Χριστίνα

Συμμετοχική Δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο - Tελίδης Ανέστης

Ανεξάρτητες Αρχές: φρουροί της δημοκρατίας ή θεσμοί σε πίεση; - Παπανικολάου Κατερίνα

Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και επιλογή της ηγεσίας της - Πινακίδης Γιώργος

Οι νέοι συναποφασίζουν: συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων- Σαλονικίδης Παύλος

Δημοκρατία και κόμματα: εσωκομματική δημοκρατία - Ζακαλκάς Δημήτρης



Β) Debate - Από τα Παραδοσιακά Μέσα στις Ψηφιακές Πλατφόρμες: Πού κρίνεται σήμερα ο Δημόσιος Λόγος και η Δημοκρατία;



Γκαμπέση Ευθυμία

Εσκιάδη Ιωάννα-Γεωργία

Στολικίδου Πηνελόπη

Συντονίζει η δημοσιογράφος Έλσα Ποιμενίδου

Γ) Η δημοκρατία κρίνεται στην καθημερινότητα



Ενεργειακή Δημοκρατία: από τα ολιγοπώλια στους πολίτες - Μίχου Άννα

Από τον μαθητή στον πολίτη: η δημοκρατία ξεκινά από το σχολείο - Κουτσογιάννης Δημήτρης

Η δημοκρατία των πόλεων απέναντι στη στεγαστική κρίση - Πλέσια Κατερίνα

Δικαίωμα στην πόλη: από την πλατεία μέχρι το διπλανό διαμέρισμα - Ωραιόπουλος Χρήστος

Καθολική πρόσβαση στην υγεία ως δημοκρατική αρχή - Τρελλόπουλος Γιώργος



Δ) Επίλογος

Ταυτότητα - Στέφανος Παραστατίδης



