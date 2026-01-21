«Η πρόταση παραπομπής αποσκοπεί στην καθυστέρηση εφαρμογής της συμφωνίας για να δοθεί χρόνος για την επαναδιαπραγμάτευση συγκεκριμένων όρων της», τόνισε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.

«Ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, λίγο αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποία θα εξετάσει την νομιμότητά της.

«Η πρόταση παραπομπής αποσκοπεί στην καθυστέρηση εφαρμογής της συμφωνίας για να δοθεί χρόνος για την επαναδιαπραγμάτευση συγκεκριμένων όρων της», τόνισε.

«Είναι μια μεγάλη νίκη! Ο αγώνας συνεχίζεται κατά των διατάξεων της MERCOSUR που επιτρέπουν την αθρόα εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από την Λατινική Αμερική, χωρίς εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, εις βάρος των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων. Καταθέσαμε σήμερα πρόταση να παραπεμφθεί η Συμφωνία για Γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρότασή μας εγκίθηκε. Δεν καταθέτουμε τα όπλα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στην Επιτροπή εξωτερικού εμπορίου, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και στην Επιτροπή Συνταγματικών ποθέσεων», δήλωσε ο Ν. Φαραντούρης.

{https://x.com/NFarantouris/status/2013946508521914505?s=20}